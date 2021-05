Slap GroenLinks bukt voor Rutte, en voert gezamenlijk schandelijke toegangstesten en quarantaineplicht in

Het was gisteren een flink debat in de Eerste Kamer. Met als vraag: zouden de tijdelijke wetten voor een quarantaineplicht voor reizigers en voor verplichte toegangstesten goedgekeurd worden of niet? Nou, uiteindelijk gebeurde dat inderdaad. En dat kwam door dat Jesse Klavers GroenLinks door de knieën ging. We krijgen dus een testsamenleving dankzij de radicale milieuactivisten van GroenLinks.

In de Eerste Kamer spande het er gisteren nog even om. Voor de bühne tenminste. Want de PVV en de PvdA vonden dat de wet voor toegangstesten niet duidelijk genoeg was en te veel ruimte laat “voor interpretatie.” Zij konden dat wetsvoorstel daarom niet steunen.

Dus iedere commerciële opportunist kan jouw DNA + BSN krijgen. En zowel de Eerste als de Tweede Kamer vinden dat oké. @telegraaf Zorgen om wildgroei in testmarkt: ’Iedere opportunist kan eigen lab beginnen’ https://t.co/7R5RFzM3yA via @telegraaf — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) May 26, 2021

Maar niet gevreesd voor het kabinet! Want GroenLinks kwam meteen aanhollen, als een soort halfbakken groene ridder op een schimmelpaard. De groenen hielpen de verregaande plannen aan een meerderheid. Wat ze daarvoor in ruil wilden? Iets met dat de testwet losgekoppeld moet worden van de coronawet, en dat de maatregelen niet van toepassing zijn op plekken waar mensen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren. Maar voor alle andere situaties is GroenLinks dus hartstikke blij met testen, testen, testen.

Deze toegangstesten worden niet optioneel. Het is niet zo dat je je kúnt laten testen of zoiets. Nee, je moet een test ondergaan als je bijvoorbeeld naar een festival wilt gaan. Ben je niet zo van het testen, prima; maar dan kan je dus geen festivals of andere leuke samenkomsten meer bezoeken.

Die quarantaineregels zijn ook in strijd met de vrijheid – verplicht thuis blijven zitten, tenzij ze na vijf dagen negatief testen, op straffe van een boete van 435 euro. Maar die verplichte testen zijn écht in strijd met álle beginselen van de grondrechten en mensenrechten; het principe dat het fundament vormt van onze maatschappij. Zoals Marianne Zwagerman het zegt, “vrijheid is een grondrecht. Niet iets wat je haalt in een prikhal.”

Vrijheid is een grondrecht. Niet iets wat je haalt in een prikhal. — Marianne Zwagerman (@mariannezw) May 25, 2021

Maar daar denken het kabinet én GroenLinks dus héél anders over. Zij vinden het volstrekt normaal dat je je als gezonde burger die nergens last van heeft moet laten testen alvorens je toegang krijgt tot een theater, een festival, of zelfs maar een café of restaurant. Met andere woorden, zij vinden het heel normaal dat vrijheden veranderd zijn in privileges.

Anderhalf jaar geleden hadden we dat schokkend gevonden. Nu lijkt het eng veel op politics as usual.