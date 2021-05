SP-Kamerlid Jasper van Dijk over Palestijnse terreurorganisaties: ‘Misschien kliert Pietje Bell af en toe’

Debat in Tweede Kamer nu over de huidige oorlog in Israël.

Meneer @JaspervanDijkSP vergelijkt het afschieten van duizenden raketten op Joodse burgers door de terroristen van Hamas met "Pietje Bell" gedrag.

Die man is ziek. Ernstig ziek. pic.twitter.com/XVm1LdUclz

