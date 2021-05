Spaanse politie laat Lil’ Kleine vrij, maar Jaimie Vaes neemt het vliegtuig terug naar Nederland

Rapper Lil’ Kleine is weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie seponeert de aanklacht tegen de Nederlandse muzikant, en laat hem ook vrij uit zijn politiecel. Dat meldt RTL Boulevard.

Na een gewelddadig incident in het hotel op Ibiza waar Lil’ Kleine (26) en zijn verloofde Jaimie Vaes (31) verbleven, heeft de Nederlandse rapper de nacht in een politiegevangenis doorgebracht, nadat zijn verloofde hem aangaf bij de receptie van het etablissement. De twee waren op het Spaanse eiland in verband met een feestelijke opening van de zaak.

Waarover de twee ruzie hadden, is niet duidelijk. Wel heeft Vaes een bebloed gezicht en gescheurde kleren. Ook was de hotelkamer van de twee vernield. De politie doorzocht daarop het hotel, en vond de verschanste muzikant, die in het dagelijks leven Jorik Scholten heet.

Vaes, die tevens de moeder is van een kind van het stel, is inmiddels terug op weg naar Nederland. Waar Lil’ Kleine nu verblijft, is onduidelijk. Of de twee nog altijd een relatie hebben, is ook niet bekend.