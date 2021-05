Staat dreigt met rechtszaak als ‘harteloos hebzuchtige’ NAM aardbevingsschade niet wil vergoeden

In Groningen moet nog de helft van de huizen (zo’n 13.000) geïnspecteerd worden, voordat kan worden gezegd hoeveel er versterkt moeten worden. Volgens NAM-directeur Johan Altema hoeven maar zo’n 50 huizen te worden versterkt en hoeft de rest van de huizen niet eens geïnspecteerd te worden. De ministeries gaan niet mee in die conclusie en dreigen met een rechtszaak als de NAM dwars gaat liggen. Dat meldt Trouw.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman omschrijft de opstelling van de NAM vrijdagochtend als “harteloze hebzucht” die “ongekend en onacceptabel” is. En ja, het is ook vrij lastig om tot een andere conclusie te komen. Het is toch werkelijk onvoorstelbaar dat de NAM weg denkt te kunnen komen met een redenering die neerkomt op: ‘na de helft van de 26.000 huizen te hebben onderzocht hoeven er maar 50 versterkt te worden, oh en laat het onderzoeken van die overige 13.000 huizen maar zitten.’

Wat dachten ze zelf dat er zou gebeuren? Dat Groningen zonder blikken of blozen gewoon doodleuk meegaat in de conclusies van een onderzoek van de partij die op het punt staat om miljarden euro’s te moeten gaan betalen?

Het is werkelijk te gek voor woorden dat ze bij de NAM überhaupt zo’n poging durven te wagen? Dan ben je echt alle binding met de maatschappij verloren. Een conclusie die ook nog eens kracht bij wordt gezet door het feit dat ze hier nú mee aan komen draven. Want iedereen verwijt het demissionaire kabinet al dat ze jarenlang te weinig hebben gedaan voor de Groningers. En nu er een nieuw kabinet moet komen is één van de onderwerpen waar ze in ieder geval een goede sier mee kunnen maken het compenseren van de Groningers.

Waarschijnlijk zijn ze bij de NAM nog compleet verbaasd ook, dat de overheid dreigt met een rechtszaak. En als dit het niveau van de NAM is dan komt die rechtszaak er waarschijnlijk ook nog echt.