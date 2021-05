Staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) ‘kent Mark Rutte al wat langer’ en noemt zijn ideeën ‘best wel vernieuwend’

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid moest ook even wat positiefs zeggen over Mark Ruttes’ optreden gisteravond bij tv-programma Nieuwsuur. ‘Best wel vernieuwend’, zegt ze tegenover BNR.

Politiek verslaggever bij BNR Nieuwsradio, Thomas van Groningen, deelt de uitspraken van Broekers-Knol op Twitter:

‘Ik ken Mark Rutte natuurlijk al wat langer, dus zijn ideeën waren voor mij niet onverwacht’, zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Ze noemt wat hij bij Nieuwsuur vertelde ‘best wel vernieuwend’. @BNR pic.twitter.com/T7dFFP6vNl — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) May 11, 2021

In eerste instantie klinken de beide citaten nietszeggend, maar het impliceert nogal wat. Want als deze ideeën voor haar niet onverwacht waren omdat ze Rutte “al wat langer” kent, waarom heeft Rutte dergelijke ideeën dan niet al veel eerder omgezet tot beleid?

En waarom worden deze plannen door haar als ”best wel vernieuwend” beschouwd, terwijl het voor het grootste deel gaat over een terugkeer naar de werkwijze van het parlement zoals deze ooit bedoeld is? Ze doet hier alsof het een revolutionair idee is dat het regeerakkoord, als het aan Rutte ligt, straks niet van te voren dichtgetimmerd is en er daadwerkelijke discussie over gevoerd kan (en moet) worden.

Voor echt vernieuwende ideeën op het gebied van het veranderen van de bestuurscultuur moet ze bij het boek van Pieter Omtzigt zijn. Maar dat zal ze wel niet mogen bespreken van Mark Rutte, want die is momenteel de rest van de VVD’ers aan het optrommelen om een goed woordje voor hem te doen in de media.