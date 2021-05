Sylvana Simons heeft getwijfeld, maar gaat toch coronaprik halen: “Aan alle ‘71ers: zegt het voort en vaccineert u!”

Vanaf vandaag kunnen Nederlanders die geboren zijn in 1971 een afspraak inplannen voor een vaccinatie tegen Covid-19. Eén van die mensen is BIJ1-Kamerlid Sylvana Simons, die aangeeft zich graag te laten prikken met het vaccin tegen corona.

Toen D66-collega Jan Paternotte aankondigde dat de lichting ’71 zich vanaf vandaag “kan melden voor vaccinatie-afspraak,” liet Simons meteen opgewekt van zich horen:

“I guess this is my cue!“, scandeerde de BIJ1-fractievoorzitters. Maar dat Sylvana een prik gaat halen, was niet altijd vanzelfsprekend: “Ja, ik twijfelde ook. Maar ik ga het doen. Niet voor mezelf maar óók voor wie niet wil of kan. Het blijft zaak dat we onze samenleving zó inrichten dat we niemand uitsluiten. Daarom: ik ga.”

Het Kamerlid doet een beroep aan al haar leeftijdsgenoten om ook een prik in te plannen: “Aan alle ‘71ers: zegt het voort en vaccineert u!” Zelf zal ze dat vandaag al doen, nadat ze enkele Tweede Kamerstukken heeft doorgenomen.