Sylvana Simons heeft niets met feestdagen zoals Moederdag, maar springt wél in de bres voor “moeders zonder biologische kinderen”

Het is vandaag Moederdag. Redenen genoeg voor BIJ1-activiste Sylvana Simons om er een Tweet uit te sturen waarin ze aangeeft dat ze zelf weinig heeft met “dit soort feestdagen”. Simons kan zich deze keer niet beroepen op discriminatie of apartheid, want Moederdag is er immers voor álle moeders. Dus gooit Simons het deze keer over een andere boeg: We zouden deze dag moeten stilstaan bij alle moeders mét maar vooral zonder biologische kinderen. En omgekeerd: Kinderen zonder biologische ouders.

In een Tweet deelt de BIJ1-diva een liedje dat Moederdag weer inclusief zou moeten maken. Als het aan Simons ligt is het thema van Moederdag 2021 het erkennen van “alle moeders mét en zonder biologische kinderen en voor alle kinderen met en zonder biologische moeder.”

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar wat heeft het punt van Simons precies met Moederdag te maken? Moederdag is er toch juist voor álle moeders? Dat geldt dus ook voor moeders mét en zonder biologische kinderen. Waarom moeten we Moederdag nu opeens weer classificeren tot een bepaalde apartheid?

Heb zelf maar weinig met dit soort feestdagen maar hierbij toch voor allen een kadootje! Een stukje Moederdag gospel voor alle moeders mét en zonder biologische kinderen en voor alle kinderen met en zonder biologische moeder. https://t.co/9A6AMbhCte — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) May 9, 2021

Gelijkheid is een waardevol uitgangspunt, maar elke keer gelijk willen krijgen kan nogal tot irritatie lijden. Mevrouw Simons: Zullen we Moederdag, als een van de zeldzame feestdagen, even niet in een gekleurd sausje van onrecht en emancipatie dippen? Het is niet nodig, laat alle moeder des lands gewoon genieten van een mooie bos bloemen en de liefde van hun kind. En dan maken de wetten van de biologie helemaal niets meer uit.



“De biologische Moederdag-kanjer van Sylvana Simons”