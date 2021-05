Sylvana Simons lijdt aan chronische reuma en artrose: ‘De pijn is immer aanwezig’

Sylvana Simons heeft aan Nederland “opgebiecht,” zoals ze dat zelf zegt, waarom ze soms ineens verdwenen is bij debatten in de Tweede Kamer. Ook bij het coronadebat van gisteren was de BIJ1-partijleider halverwege ineens vertrokken. Sommigen vonden dat vreemd, en vroegen zich af hoe gecommitteerd de voormalige presentatrice was aan het Kamerwerk. Daar heeft het niets mee te maken, vertelt Simons. Ze is gediagnosticieerd met reuma en artrose, legt ze uit in een openhartig draadje op Twitter.

Simons: “De reden is dat ik al zeker 3 jaar met chronische pijn leef, naar we nu denken: reuma. Artrose. Ik heb echter nog geen afdoende medicatie dus naarmate de dag vordert wordt het af en toe ondraaglijk,” verklaart ze: “Ik zal als eenpersoonsfractie sowieso keuzes moeten maken in wat mijn lichaam aankan en soms is dat een regelmatig terugkerend debat vroegtijdig verlaten. Helaas.”

De BIJ1-frontvrouw hoopt daarbij haar aanhangers niet teveel te kwetsen: “Ik hoop oprecht dat dit het (soms pas verworven) vertrouwen in BIJ1 niet schaadt.” En: “Eerlijk gezegd was ik bang dat het de indruk zou wekken dat ik geen goede partijleider kan zijn. Geconditioneerde gedachte over ziekte.”

Toch meldt het Kamerlid “trots” te zijn op alles wat zij en haar kring politieke geestverwanten de afgelopen jaren bereikt hebben: “Samen zijn we meer dan klaar om ons ideaal van een gelijkwaardige samenleving te vertalen naar concrete politiek.”