Thierry Baudet wil school voor antivaxxers oprichten: ‘Word vrienden met elkaar, vorm een beweging’

FVD-voorman Thierry Baudet probeert niet bij de pakken neer te zitten, ondanks dat zijn partij afgelopen week drie zetels in de Tweede Kamer verloor, en nog eens vier in de peilingen. Sterker nog, op het Malieveld in Den Haag riep hij gisteren zijn aanhangers op om het ledenaantal van Forum voor Democratie te verdubbelen, naar ongeveer 100.000 leden.

Baudet wil dat zijn volgelingen “vrienden met elkaar” worden, zo riep hij hen op. Ze moeten een beweging vormen. Als dat lukt, kan FVD ook eigen instituties beginnen. Het Kamerlid dagdroomde over een school waar niet gevaccineerd wordt, en waar geen mondkapjes gedragen worden. “Wij gaan gewoon door met bouwen,” aldus Baudet tegen een verslaggever van Ongehoord Nederland.

Wat Baudet betreft is er geen kou tussen hem en de afgesplitste Kamerleden. Hij trof één van de opgestapte parlementariërs, Wybren van Haga, nog op een verjaardag afgelopen weekend. Daar hebben de twee elkaar een “hug” gegeven, kon Baudet melden.