Tiranniek Milieudefensie dwingt Shell op de knieën: rechter stelt oliebedrijf aansprakelijk voor klimaatverandering

De radicale klimaatclub Milieudefensie heeft een historische overwinning geboekt in de rechtszaal: Shell is door de rechter aansprakelijk gesteld voor de klimaatverandering. Na de Urgenda-zaak, toen de Nederlandse Staat gedwongen werd peperdure groene maatregelen in te voeren om klimaatverandering te bestrijden, wordt nu ook Shell door de rechterlijke macht op het matje geroepen. Opnieuw bewijs dat de rechter wel heel gráág op de stoel van de politiek zit. Op de Kamerzetels van GroenLinks, om precies te zijn.



De drammerige klimaatrebellen van Milieudefensie hebben hun zin gekregen. Samen met 17.000 andere mede-eisers hadden ze Shell voor de rechter gesleept. De zaak begon in 2019 en werd zojuist beslecht. De zaak is niet alleen voor Nederlandse begrippen een unicum, het is namelijk voor het eerst in de wereld dat een oliebedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de klimaatverandering, zo stelt NU.nl.

Op sociale media liet Milieudefensie al weten dat ze vanmiddag gesteund werden door klimaatactivistisch Nederland. Verscheidene activistische clubjes waren naar de rechtbank gekomen om een groot feest te vieren. Ze hadden namelijk hun drammerige zin doorgedrukt.

Groot applaus voor @DLuchtfietsers!! Ze zijn aangekomen bij de rechtbank, helemaal vanuit Friesland. Echt ge-wel-dig 💪🚴‍♀️🚴‍♂️👏 #KlimaatzaakShell pic.twitter.com/45eUU4voWC — Milieudefensie (@milieudefensie) May 26, 2021

We gaan zo naar binnen! Ons team, de mede-eisende organisaties en onze advocaten zijn er helemaal klaar voor. ⚖️ Onwijs spannend! #KlimaatzaakShell #Klimaatzaak pic.twitter.com/cQeNEZEZKZ — Milieudefensie (@milieudefensie) May 26, 2021

De gevolgen van deze rechterlijke uitspraak zullen groot zijn. Bij de Urgenda-zaak zagen we al dat de Nederlandse Staat werd gedwongen om direct actie te ondernemen. Hetzelfde lot staat Shell nu te wachten. Zij zullen hun bedrijfskoers vermoedelijk drastisch moeten veranderen. De grote vraag is nu of deze zaak, net als de Urgenda-zaak, een kettingreactie zal veroorzaken in het buitenland. Hoeveel bedrijven zullen we nog meer voor de rechter zien verschijnen?

Ondertussen kan men grote vraagtekens plaatsen bij dit soort rechtszaken, want is de rechter nu gewoon opnieuw op de stoel van de politiek gaan zitten? Wellicht dat een hernieuwd debat over de zogenaamde dikastocratie dus geen kwaad kan. De machtige groene lobby wordt door dit soort rechtszaken alsmaar groter en iedereen en alles zal eraan moeten geloven: de dwingelandij van de klimaatrebellen wordt steeds verstikkender. Eerst was het de Nederlandse staat. Nu zijn het de bedrijven. Straks ook nog de burger? We kunnen het niet uitsluiten.