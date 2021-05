Tweede Kamer pakt mobiele telefoon van Caroline van der Plas (BBB) af: ‘Gênant’

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas heeft het een deel van de ochtend zonder haar mobiele telefoon moeten doen. Die was namelijk afgepakt door de bodes van de Tweede Kamer, die het apparaat van haar tafeltje in de plenaire zaal oppakten en afvoerden.

Caroline van der Plas @lientje1967 van @BoerBurgerB liet haar telefoon 📱 aanstaan in de 2ᵈᵉKamer, tja dat mag natuurlijk niet. De bode neemt haar mobieltje dus in beslag 😂#debat #identiteitskaarten pic.twitter.com/P8d9vikNRE — Harry Jager (@HarryJager7) May 26, 2021

De smartphone werd in beslag genomen, omdat Van der Plas gebeld werd toen ze bij het spreekgestoelte stond om haar debatsbijdrage over identiteitskaarten uit te spreken. In de Tweede Kamer mogen telefoons niet afgaan, dus nadat Kamervoorzitter Bergkamp bevestigde dat het inderdaad de telefoon van de BBB-fractievoorzitter was, liep een bode naar het tafeltje, nam de telefoon in beslag en liep de zaal uit.

Op Twitter liet Van der Plas weten zich te schamen voor het voorval: “Echt waar,” bezwoer ze: “Ik heb ‘m ALTIJD uit staan. En nu net niet. Net op dit moment.”

De parlementariër vraagt om vergiffenis en belooft beterschap: “Gênant. Gebeurt me nooit meer.”