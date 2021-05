Tweedehands auto kopen? Let op deze zaken!

We hebben niet allemaal het budget voor een gloednieuwe auto. En dat geeft ook niet, want zo gauw je die bij van het terrein van de dealer af rijdt, is hij al meteen minder waard. Maar bij een 2e hands auto ben je niet verzekerd van een goede staat van het voertuig en maak je vaak ook geen aanspraak op garantie. Daarom moet je scherp zijn wanneer je een tweedehands auto koopt. Let daarom op de volgende zaken.

Gegevens bij RDW controleren

De verkoper van de auto die jij op het oog hebt lokt je onder andere met de gegevens die hij verstrekt over de auto. Veel daarvan kun jij zelf achter de rug van de verkoper om checken. Doe dit als het kan dan ook voordat je auto gaat bekijken, of anders in ieder geval voordat je hem kopt. Met behulp van het kenteken op je de website van het RDW achterhalen wat de APK-datum, het bouwjaar en technische gegevens zijn en of de auto als gestolen geregistreerd staat.

Gegevens ter plekke checken

Ter plaatse is het van belang om te controleren of de identiteit van de verkoper overeenkomt met de naam die op het kentekenbewijs van de auto geregistreerd staat. Op dat kentekenbewijs staat ook het voertuigidentificatienummer. Kijk of deze overeenkomt met het nummer op de motorkap of onder de voorruit. Vraag ook om de Nationale Autopas (NAP) van de auto om de kilometerstand te controleren. Kan de verkoper deze niet overleggen, dan bestaat de kans dat de teller is teruggedraaid. Vraag de verkoper ook om alle onderhoudsboekjes en controleer of ze zijn bijgehouden en of alles netjes is afgestempeld, zodat je weet of de auto wel goed onderhouden is.

Check de motor voor én na de proefrit

Een slechte motor kan zorgen voor dure reparaties in de toekomst. Besteed hier daarom aandacht aan wanneer je de auto inspecteert. Controleer vóór de proefrit, die je zeker moet maken om te checken of de auto naar behoren functioneert, hoe de motor eruitziet. Is hij netjes en schoon? Check dan ná de proefrit of dit nog steeds het geval. Is dat niet zo, dan is er iets mis met de motor en kun je de auto beter niet kopen.

Controleer de slijtage van de banden

Controleer bij een inspectie van de auto ook de banden, en bekijk vooral of ze wel gelijkmatig zijn afgesleten. Als dit niet het geval is, zijn de wielen niet goed uitgelijnd of is er mogelijk nog meer dan dat aan de hand met de auto. Dat betekent dat je reparaties in het verschiet hebt. Je kunt ervoor kiezen om de prijs dan omlaag te onderhandelen, maar je kunt natuurlijk ook gewoon verder zoeken naar een andere tweedehands auto.

Bezichtig onder de juiste omstandigheden

Natuurlijk wil je dat jouw nieuwe tweedehands auto er van de buitenkant zo netjes mogelijk uitziet. Om dat goed te kunnen inschatten, moet je nooit naar een auto gaan kijken die buiten staat als het regent of wanneer het zojuist geregend heeft. Het water verbergt dan namelijk de staat van de lak, waardoor je deukjes en krassen niet ziet. Ga ook niet de auto bekijken in schemerdonker, want ook dat verdoezelt de werkelijke staat van een auto op het oog.

Let dus goed op dat je met je 2e hands auto geen kat in de zak koopt. Controleer alles naar behoren voordat je de auto koopt.