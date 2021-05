Vaccinatiebereidheid van Nederlanders stijgt naar 90%: Pfizer- en Moderna-prikken zijn het populairst

Het percentage Nederlanders dat onder geen geding een prik tegen het coronavirus wil zetten, is verder gedaald naar slechts 10%. Dat blijkt uit een gedragsonderzoek dat de RIVM liet doen. 90% van de Nederlanders wil zich wél laten vaccineren als zij daartoe opgeroepen worden. Als dat zo blijft, zou dat betekenen dat Nederland zeer dicht in de buurt van de groepsimmuniteit komt die benodigd is om corona helemaal uit het land te verjagen.

Het maakt voor ondervraagden wel uit welk vaccin ze aangeboden krijgen. De bereidheid voor AstraZeneca is betrekkelijk laag (53%), en ook Janssen is niet uitzonderlijk populair (66%). De mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer vallen echter wel in de smaak: respectievelijk 74% en 81% zou die prik laten zetten als het aangeboden wordt.

Wel zijn Nederlanders minder bereid om zich aan coronamaatregelen te houden als zij eenmaal volledig gevaccineerd zijn. Een derde geeft aan de anderhalvemeterregel los te zullen laten na het zetten van de tweede prik.