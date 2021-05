Van der Plas (BBB) kritisch op PvdD-leider Ouwehand na stikstofheisa Veluwe: ‘Vreemd dat er in de jaren ’90 nog wel leven was’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is kritisch over de stikstofheisa rond de dieren- en natuurpopulatie in de Veluwe. Wetenschappers en politici betreuren het gegeven dat stikstof het leven van tal van diersoorten en planten zou nekken in de Veluwe. Maar volgens Van der Plas is het opmerkelijk dat in de jaren ’90, toen men nog niet aan stikstof-reductie deed, wel volop leven was in het natuurgebied. Volgens Van der Plas moet men niet alleen naar stikstof kijken, maar ook naar andere factoren.

Van der Plas laat op sociale media weten kritisch te zijn op de stikstofkritiek van wetenschappers en PvdD-politica Esther Ouwehand. Door de stikstofuitstoot zou de dierenpopulatie en het eikenbos in de Veluwe flink onder druk staan. Van der Plas gelooft niet in het feit dat alléén stikstof hier verantwoordelijk voor zou zijn. Enkele decennia terug was de stikstofuitstoot vele malen erger, en toen was er nog niks aan de hand.

Vreemd dat er wel leven was dan op de Veluwe in de jaren 90, toen landbouw nog geen 67 procent #stikstof had gereduceerd en de varkenshouderij nog geen 80 procent ammoniak. https://t.co/9NyUCSqyzs — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 2, 2021

De BBB-voorvrouw gaat niet mee in de stikstofheisa, op Twitter krijgt ze daarom direct het verwijt te horen dat ze de stikstofcrisis zou ontkennen. Maar dat is volgens de politica lariekoek. Europa beschouwt veertien bedreigingen voor de natuur, maar in Nederland zijn we alleen gefixeerd op de stikstofuitstoot. Van der Plas is dan ook van mening dat we naar het bredere plaatje moeten kijken.

Nee hoor. U overdrijft schromelijk. Los van het feit dat u mij helemaal niet kent. Hier ook nog een draadje. 👇 https://t.co/xpnZYaLwTj — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 2, 2021

Van der Plas gaat niet mee in het narratief dat alleen stikstof de boosdoener zou zijn in Nederland, waardoor ze op wat kritiek kan rekenen van enkele klimaatfanatici. Toch stipt de politica hier een terecht punt aan: waarom is Nederland alleen obsessief bezig met het stikstofdossier, terwijl Europa erkent dat er meerdere factoren zijn?

De BBB-leider laat niet over zich heen lopen en weigert mee te gaan met de kortzichtige retoriek van de anti-stikstof-roeper, men moet niet vergeten om naar het bredere plaatje te blijven kijken. Iets waar Van der Plas terecht op wijst.