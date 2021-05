Van der Plas (BBB) leert ‘misleidende’ Tweede Kamer een lesje over varkensindustrie: ‘Benoem de feiten’

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas wilde vandaag de aanwezige Kamerleden erop wijzen hoe belangrijk het is om je aan feitelijkheden te houden. De boerensector, en dit geval de varkensindustrie, is al vaak genoeg de kop van jut, en al helemaal als men zich niet houdt aan de feiten.

Of het nu gaat om het stikstofdossier of de bio-industrie in het algemeen, er wordt continu van alles beweerd. Ook vandaag werd er weer van alles beweerd over de Nederlandse varkensindustrie, en laat er nu net iemand in de Tweede Kamer zitten die wél kijkt naar de juiste cijfers. BBB-leider Van der Plas zag zich dan ook genoodzaakt om ‘in te grijpen’: de Tweede Kamer moest even een lesje Nederlandse varkensindustrie krijgen.

Fractievoorzitter @lientje1967 benoemt nog wat belangrijke feiten over varkensvlees, en de export hiervan (naar China???!!!) in het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken handel. pic.twitter.com/tP5Ea1eEnT — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) May 19, 2021

Over de varkens in Nederland wordt van alles geroepen, maar volgens Van der Plas speelt er toch echt iets anders:

“Ik wil nog even een misverstand uit de wereld helpen. Er werd hier gezegd dat de varkensoren naar China gaan, dat heet vierkantsverwaarding. Varkens worden niet in Nederland gehouden om naar China te worden geëxporteerd. In Nederland hebben we een cultuur gekregen waarin de karbonades en de schnitzels hartstikke lekker vinden, maar de oren, de kop en poten willen wij niet.”

Van der Plas vervolgt: “Dan is het juist heel goed dat er andere landen zijn die dat wel willen hebben. En daardoor gaat deel van het varken naar China. Ik wil graag dat we die feiten blijven benoemen. Want de burger denkt ondertussen dat we hier twaalf miljoen varkens hebben die we allemaal voor China produceren. Dat is pertinent niet waar.”

De BBB-fractievoorzitter zegt terecht dat men zich bij feitelijkheden moet houden. De bio-industrie is al jaren het slachtoffer van een negatieve beeldvorming, en zoals Van der Plas hierboven aankaartte leidt dat tot een beeld dat niet strookt met de werkelijkheid. De kersverse pro-agrarische politica blijft intussen dit soort mythes doorprikken.