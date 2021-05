Van der Plas (BBB) voorstander van een minderheidskabinet: ‘D66 valt dan vanzelfsprekend af’

BBB-leider Caroline van der Plas ziet het liefst een minderheidskabinet ontstaan in deze formatie. Een kabinet met rechtse partijen en “één linkse partij als luis in de pels”, aldus Van der Plas. Verder liet ze informateur Mariëtte Hamer weten dat er méér aandacht moet komen voor immigratie en klimaat – en met name op alternatieve visies over de aanpak van de klimaatproblematiek.

Na haar gesprek met informateur Hamer was de pers uiterst benieuwd naar de mening van Van der Plas over wat voor kabinet zij het liefst ziet. Er werden haar enkele voorbeelden voorgelegd, maar het liefst ziet Van der Plas gewoon een minderheidskabinet. Voor de Tweede Kamer, en daardoor de noodzaak van zoeken naar meerderheden voor toekomstige wetsvoorstellen, zou een minderheidskabinet ook niet verkeerd zijn. Zit Nederland eindelijk eens niet opgescheept met dichtgetimmerde regeerakkoorden.

Deze keuze werd mij voorgelegd, maar is niet mijn voorkeur. Ik zie liever een minderheidskabinet. Dat heb ik ook tegen Hamer gezegd. Met rechts en 1 linkse partij als luis in de pels. D66 valt dan vanzelfsprekend af. https://t.co/SlOCOIVAHj — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 17, 2021

Verder benadrukte de BBB-leider voor een bredere kijk naar het vraagstuk klimaat. Van der Plas erkent dat er veel dingen moeten worden veranderd, maar de huidige visie – van onder andere de halvering van de veestapel – veegt Van der Plas het liefst direct van tafel:

“BBB wil dat er verder gekeken wordt wat wij in Nederland kunnen doen aan innovaties voor verdere reductie van CO2, stikstof, ammoniak, etc. Geen halvering van de veestapel, omdat dit wereldwijd niet helpt. Voor elke koe die in Nederland verdwijnt, komen er elders 2 op de wereld terug. Alle akkerbouw die hier verdwijnt wordt opgevuld in landen waar minder duurzaam wordt gewerkt, en er dus meer grond nodig is om aan dezelfde voedselopbrengst te kunnen voldoen. Weet wat je weg wenst…”

Van der Plas komt met een duidelijk, constructief alternatief op de bekende Haagse plannen. De vastgeroeste Haagse bestuurscultuur wil ze het liefst doorbreken met een minderheidskabinet én tegelijkertijd hoopt ze dat politieke partijen open staan voor andere klimaataanpakken.