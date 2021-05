Van Haga (FVD) kritisch op onschendbaarheid ambtenaren: ‘Ze moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun werk’

Forum-Kamerlid Wybren van Haga is uiterst kritisch op de zogeheten ‘Oekaze Kok’, een set regelgeving die bepaalt dat Kamerleden geen contact mogen hebben met ambtenaren én er voor zorgt dat ambtenaren nergens verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden. Volgens het kritische Forum-Kamerlid moet hier verandering in komen.

Van Haga pleitte in de Tweede Kamer er voor om de Oekaze Kok op de schop te doen. Volgens de regelgeving mogen ambtenaren geen contact hebben met Kamerleden, zowel coalitie- als oppositieleden mogen niet zo maar contact opzoeken met ambtenaren. Daarnaast zorgt de Oekaze Kok er voor dat ambtenaren haast onschendbaar zijn. Daar moet volgens Van Haga verandering in komen, ook zij moeten verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun werkzaamheden.



In de Tweede Kamer zei Van Haga het volgende over de Oekaze Kok:

“Het land zit op slot en het kabinet heeft grote fouten gemaakt en het einde is niet in zicht. En ik hoop maar dat onze oproep om nu eens hard aan het werk te gaan en te stoppen met deze politieke spelletjes ter harte zal worden genomen. Voor wat betreft het weghouden van alle ambtenaren, vanwege die Oekaze Kok, dank ik minister Ollogren natuurlijk voor de antwoorden en de aanpassingen uit december op deze Oekaze Kok. Maar ik denk dat we op korte termijn nog wel iets zouden kunnen verbeteren en ik hoop dat de minister daar welwillend tegenover staat.”

Op Twitter benadrukte Van Haga dat het afgelopen moet zijn met de onschendbaarheid van ambtenaren, in de Tweede Kamer diende hij dan ook een motie hiervoor in.

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat, sinds de Oekaze Kok, ambtenaren een positie hebben gekregen die onwenselijk is; overwegende dat de Oekaze Kok in december 2020 door minister Ollongren al aanzienlijk is versoepeld; overwegende dat het van belang voor Kamerleden, van zowel van de oppositie als van de coalitie, om direct contact te kunnen hebben met de ambtenaren; overwegende dat het ook van belang is dat ambtenaren verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun werk; verzoekt de regering te onderzoeken of en zo ja, hoe de positie van ambtenaren kan worden veranderd zodat er een beter balans ontstaat met betrekking tot bovenstaande overwegingen, en gaat over tot de orde van de dag.”

Duidelijke taal van Van Haga. Na de hele toeslagenaffaire zou men kritisch moeten gaan kijken naar de onschendbaarheid van ambtenaren in de Oekaze Kok, als er één les is geleerd uit de toeslagenaffaire, dan is het wel dat ook ambtenaren, net als ministers en staatssecretarissen, verantwoordelijk moeten kunnen worden gesteld voor hun handelingen.