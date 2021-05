‘Vanaf de zomer geen mondkapjesplicht meer in Nederland’

Vanaf “later deze zomer” kunnen ook Nederlanders hun mondkapjes afdoen, die nu nog verplicht zijn in publieke binnenruimten en het openbaar vervoer. Dat verwacht OMT-lid en hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss. Hij zegt in De Volkskrant dat hij verwacht dat als de daling van het aantal coronabesmettingen is ingezet, de reductie naar bijna nul snel kan gaan.

Voss: “Ik verwacht dat ook wij daardoor op een bepaald moment in een fase komen dat ook wij het achterwege laten van mondkapjes kunnen overwegen.” Dat moment zou aan het einde van de zomer zijn.

Voordat het echter zover is, moeten er in Nederland nog wel twee zaken gebeuren, inventariseert De Volkskrant. Ten eerste moet er veel meer gevaccineerd worden. In de Verenigde Staten, waar de mondkapjes voor gevaccineerden zijn afgeschaft, is ruim 50% van de bevolking volledig ingeënt.

Ook moeten er veel minder coronabesmettingen per week zijn. Dat zijn er nu ruim 250 per honderdduizend Nederlanders. Dat mogen er straks niet meer dan 35 zijn, wil het mondkapje definitief worden afgeworpen.

Voss sluit overigens een terugkeer van het gezichtsmasker na de zomer niet uit: als een nieuwe variant gaat huishouden in Nederland, zou het kunnen dat bepaalde coronabasisregels opnieuw moeten worden ingevoerd.