[Video’s] Chaos op de Israëlische grenzen: Libanezen en Jordaniërs proberen het land binnen te dringen

De situatie in Israël is de afgelopen uren kritieker geworden. Niet alleen worden er nog altijd raketten afgevuurd op Israëlische steden vanaf Gaza, ook vanuit de buurlanden worden er pogingen gedaan om het gezag van de Joodse staat te ondermijnen. Op video’s is te zien dat tientallen inwoners van Jordanië en Libanon de grens met Israël illegaal proberen te doorkruisen.

Amichai Stein van de Israëlische publieke omroep toont video’s waarop te zien is dat de hekken die Israël van haar noordelijke buurstaat Libanon scheidt worden kapotgemaakt en beklommen door tientallen Libanezen.

#BREAKING: Dozens of Lebanese broke through the fence with Israel – and broke into Israeli territory pic.twitter.com/U03Kz2vSWR — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 14, 2021

Ook in Jordanië is een grote messenmassa op de been om de grens met Israël over te steken. “Het is onduidelijk of dat gelukt is,” aldus Joe Truzman van de Foundation for Defense of Democracies.