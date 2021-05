Viroloog: rond half juni kunnen we er misschien wel weer op los knuffelen

Als de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 op stoom blijft, dan kunnen we wellicht in juni er weer op los knuffelen. Dat zegt viroloog Bert Niesters in De Telegraaf.

De komende weken zal Nederland meer coronavaccins geleverd krijgen dan ooit tevoren, dus Niesters heeft er goede hoop op dat de dagelijkse besmettingscijfers een flinke daling laten zien: “Als dat lukt en je zit rond de 1000 tot 1500 besmettingen per dag dan kunnen we het Verenigd Koninkrijk achterna,” poneert Niesters.

In het Verenigd Koninkrijk is onlangs de afstandsregel versoepeld en mag je weer mensen buiten je eigen huishouden knuffelen. Als dat de komende weken niet zorgt voor een nieuwe toename in coronagevallen, ligt Nederland ook op koers om de anderhalvemeterregel te laten vallen: “Als in het Verenigd Koninkrijk de komende weken geen duidelijke toename van besmettingen zichtbaar is, kunnen we er na daling van onze cijfers wel op los knuffelen.” Dat zou dan zo ongeveer half juni moeten zijn, aldus de viroloog.