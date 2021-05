Voor 60% volledig gevaccineerd Seychellen moet alle zeilen bijzetten vanwege nieuwe coronagolf: nieuwe lockdown

Op het Afrikaanse eilandnatie Seychellen is een nieuwe grote coronagolf uitgebroken, en heeft de regering aangekondigd een nieuwe lockdown in te stellen. Scholen moeten sluiten, en sportactiviteiten mogen twee weken niet plaatsvinden. Ook is een bezoekregeling van kracht, en moeten cafés de deuren vroeger op de avond sluiten.

De nieuwe lockdown is een onaangename verrassing voor het eiland, omdat de Seychellen – met 60% van de bevolking tweemaal gevaccineerd tegen corona – één van de landen met de hoogste inentingsgraad ter wereld is. Toch kon een nieuwe coronagolf het land overspoelen. Het merendeel van de bevolking kreeg het Chinese Sinopharm-vaccin, en de rest in India vervaardigde AstraZeneca-prikken.

De regering is teleurgesteld: “Ondanks alle buitengewone inspanningen die we verrichten is de Covid-19-situatie in ons land zorgelijk, met vele nieuwe dagelijkse gevallen die vorige week gemeld werden,” aldus gezondheidsminister Peggy Vidot.

De Seychellen liggen ten oosten van Afrika, enkele honderden kilometers ten noordoosten van Magadascar. Er wonen bijna 100.000 mensen.