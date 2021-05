Voormalig NPO-poppetje Talitha Muusse vindt woke-gekte even erg als verdedigen tradities: ‘Irritant en onwenselijk!’

Is de woke-gekte te vergelijken met het geloven in en steunen van onze (soms eeuwenoude!) tradities? Nee, natuurlijk niet. Zo’n vergelijk slaat zelfs nergens op. Helaas is er één persoon die daar héél anders over denkt. Kom er maar in Talitha Muusse, voormalig NPO-sterretje.

Op Twitter laat Muusse even heel helder merken wat ze vindt van mensen met de euvele moed om de Nederlandse tradities uitgesproken te beschermen én die met enige regelmaat harde kritiek uiten op het totaal geschifte woke-denken. “Het ‘debat’ over ‘woke’ begint mij echt te vervelen,” schrijft ze. “Ja ‘woke’ is irritant en in extreme vorm onwenselijk, maar traditionele en nationalistische denkbeelden zijn dat evengoed.”

Wat? Traditionele denkbeelden zijn “irritant” en zelfs onwenselijk? In het laatste geval in “extreme vorm” maar toch? Wat is dat voor onzin? En wanneer is “traditioneel denken” in Néderland anno 2021 eigenlijk “extreem”? Extreem ‘pro-Zwarte Piet’ zijn? Extreem ‘pro-vrijheid’ zijn? Extreem pro-Kerstmis zijn? Zo, nou, dat hakt er wel even in.

En voor iemand iets roept over “vrouwenonderdrukking” of iets dergelijks: dat is niet “traditioneel denken” in Nederland. De traditie waarin wij leven en zijn opgegroeid is dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. “Vrouwen als minderwaardig” zien en behandelen is op zijn best reactionair denken, en zelfs dat eigenlijk niet, want die onderdrukking van vrouwen is in Nederland nooit zo extreem geweest als Nederlandhaters ons willen doen geloven.

Telegraaf-journalist Wierd Duk vindt Muusse’s tweet dan ook wat… apart. “Het zijn onvergelijkbare grootheden die je hier noemt,” schrijft hij. “Bovendien is er niets mis met tradities en is alles mis met ‘woke’ wat net zo’n giftige totalitaire ideologie is als fascisme en communisme. Kom op, je kunt beter dan dit soort millenniale oppervlakkigheid.”

Leuk geprobeerd van Duk, maar helaas, ze kan niet “beter.” Want in plaats van pas op de plaats te maken en haar walgelijke keutel in te trekken stelt ze dat er juist “best wel wat mis [is] met tradities of achterhaalde denkbeelden die ongelijkheid in stand houden.” Ja. Alleen zijn dat soort denkbeelden helemaal niet “traditioneel” te noemen in Nederland anno 2021, Talitha. Je fulmineert tegen de verkeerde cultuur. De “traditie” in Nederland is dat we vrouwen en mannen gelijk behandelen.

En vervolgens maakt ze het nóg erger, want mevrouw wil de woke-beweging zelfs prijzen. “Dat is precies waar woke tegen ageert,” aldus mevrouw, “en terecht. Alleen het slaat door en heeft totalitaire trekken.”

Nee, Talitha, woke “slaat niet door” en heeft “geen totalitaire trekken”: woke is per definitie extreem en totalitair. Zeg maar, net zoals het nazisme en het stalinisme dat zijn. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

Afijn. Leuk dat Talitha toch even snel bewijst dat je een ‘journalist’ wel uit de NPO kunt halen, maar de NPO niet uit een journalist. Want zelfs als er al een kruimeltje kritiek op de woke-rage vanaf kan, dan nog moet het gepaard gaan met vieze gezichten trekken naar alles wat riekt naar ‘traditioneel.’