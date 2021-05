“Vooruit met de geit!” Met Pieter Omtzigt onschadelijk gemaakt hólt Wopke Hoekstra razendsnel naar het pluche

Ach wat is hij blij, zeg! Wopke Hoekstra zag het na afloop van het gesprek vandaag met de informateur – van PvdA huize natuurlijk – helemaal zitten. Er moet, zei hij nadien, vaart worden gemaakt met de formatie. “Vooruit met de geit!”

Hoekstra na het gesprek: ‘Dit was een oriënterend gesprek over ideeën, dit was geen gesprek met de nieuwe coalitie. (..) Het is tijd dat er nu vaart gemaakt wordt met de formatie – vooruit met de geit.’ @BNR pic.twitter.com/PSavNpJcFb — Thomas van Groningen (@TvanGroningen) May 26, 2021

CDA-fractieleider en minister van Financiën Wopke Hoekstra mocht vandaag, net als de leiders van zes andere partijen, op gesprek komen bij informateur Mariëtte Hammer. Het is namelijk aan de PvdA-mastodont om het eerste werk te verrichten wat betreft het opzetten van een nieuwe coalitie. En daar zouden nu dan zeven partijen voor in aanmerking komen, waaronder natuurlijk de vagelijk christelijke club van Hoekstra.

Nou, toen het gesprek er eenmaal opzat was Hoekstra vol goede moed. “Dit was een oriënterend gesprek over ideeën,” zei hij, “dit was geen gesprek met de nieuwe coalitie.” Dat is nogal wiedes, aangezien de nieuwe coalitie door de formateur wordt gesmeed: dat gebeurt vanaf ergens begin juni. Daar komt bij dat er nu zeven partijen bij waren waarvan er uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk twee afvallen. Vermoedelijk de ChristenUnie en de SP.

Hoe dan ook, het is natuurlijk wél zo dat de eerste grote horde nu genomen is. Het gaat door naar een echte formatie. Dat weet ook Hoekstra, en daar is hij maar wat blij mee. Want, ging hij verder, “het is tijd dat er nu vaart gemaakt wordt met de formatie. Vooruit met de geit!”

Ah ja. Snel even alles regelen. Doorpakken. Gewoon puzzelen, en klaar. Hè, Wopke?

Zo gek dat hij steeds de boel afhield, tot nu. Wat is er veranderd? Haha, domme vraag. Want zoals de hoofdredacteur van GeenStijl, Bart Nijman, terecht stelt is dat natuurlijk de aankondiging van Pieter Omtzigt. De overspannen, overwerkte, uitgeputte en lamgeslagen CDA’er liet gisteren immers weten dat hij 16 weken langer afwezig zal zijn.

En dat is niet alles. Nee, er was nog veel meer goed nieuws voor Judas Wopke. Want Omtzigt laat zich vervangen. Dit betekent dat zijn vervanger het regeerakkoord kan tekenen als dat eenmaal op tafel ligt. Omtzigt hoeft dat niet te doen en hoeft en kan er eigenlijk niet eens meer echt invloed op uitoefenen. Daarna komt Omtzigt dan weer terug en voilà, hij wordt geconfronteerd met een voldongen feit: een nieuw kabinet mét VVD én CDA, en met Mark Rutte wederom als premier.

Omtzigt wist dat natuurlijk ook toen hij zijn aankondiging deed, maar die is ongetwijfeld zo het het lood geslagen dat hij de strijd gewoon niet meer kán voeren, ook niet achter de schermen.

En zo heeft Wopke dus zijn zin. Samen met het CDA en de VVD van Mark Rutte holt hij razendsnel in de richting van het pluche. Want dat zit zo verdómd lekker.