VS keuren Pfizer-coronavaccin goed voor kinderen vanaf 12: ‘Belangrijke stap in de strijd tegen Covid’

In de Verenigde Staten heeft de Voedsel- en Medicijnen Bureau (FDA) het Pfizer-coronavaccin goedgekeurd voor kinderen van twaalf jaar en ouder. Eerder al mochten zestienjarigen geprikt worden met het vaccin wat grotendeels verantwoordelijk is geweest voor het uitroeien van corona in landen als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Israël.

Nu wordt de minimale leeftijdsgrens met vier jaar verlaagd, waardoor miljoenen kinderen extra in aanmerking kunnen komen voor de prik. Dat kan belangrijk zijn om de gewenste groepsimmuniteit te bereiken, waardoor het coronavirus helemaal uitgeroeid kan worden en geen kans heeft op een al dan niet sluimerend voortbestaan. De FDA noemt de goedkeuring dan ook een belangrijke stap in het gevecht tegen het virus.

In Nederland worden voorlopig geen minderjarigen geprikt met coronavaccins: de minimale leeftijd die bij ons geldt, is achttien.