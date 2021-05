VVD-leider Rutte denkt absoluut niet aan opstappen: ‘Met afstand de grootste, twee miljoen voorkeurstemmen’

“Ik ben trots op heel veel van de afgelopen tien jaar,” aldus VVD-leider én demissionair premier Mark Rutte bij Nieuwsuur. De ‘radicale’ plannen om de bestuurscultuur te willen veranderen in Den Haag lijken niets meer dan een wit leugentje te zijn van Rutte. De oudgediende politicus ziet grote bestuursveranderingen helemaal niet zitten; zijn partij is bij afstand de grootste van Nederland én hij heeft maar liefst twee miljoen voorkeurstemmen gekregen. Dus waarom zou hij opstappen?

Er vond een opmerkelijk tafereel plaats bij Nieuwsuur: VVD-leider Mark Rutte was uitgenodigd om zijn kant van het verhaal te doen over de formatiecrisis en de kwestie-Omtzigt. De laatste weken trok de demissionair premier vaak genoeg het boetekleed aan, maar gisteravond koos hij voor de aanval terwijl hij eigenlijk had beloofd “radicale ideeën” te presenteren. Aan opstappen moet Rutte niet denken, Nederland heeft een duidelijk signaal afgegeven, aldus de VVD-voorman.

Bij Nieuwsuur gaf hij in ferme taal aan niet te denken aan opstappen: “Ik ben trots op heel veel van de afgelopen tien jaar. Ik ben lijsttrekker van de VVD, we zijn verder de grootste partij geworden met tien zetels afstand op nummer twee. Ik had twee miljoen voorkeurstemmen. Het zou raar zijn als ik zou zeggen: ‘ik stap op’.”

Rutte geeft aan dat het uiteindelijk aan de rest van de Tweede Kamer is om te bepalen of ze met hem én de VVD door willen, maar hij heeft er enorm veel zin in om opnieuw het land te leiden.

Uit het Nieuwsuur-optreden wordt maar weer eens duidelijk dat Rutte zeker niet van plan is om zich uit Den Haag te laten wegwerken. Nederlanders hebben in groten getale duidelijk gemaakt nog steeds vertrouwen te hebben in de demissionair premier. Maar realiseert Rutte zich wel dat hij veel stemmen te danken heeft aan de crisistijd? Ook in andere landen is goed te zien dat de zittende macht, door de onzekere tijd, juist groeit in alle peilingen – zoals ook in het Verenigd Koninkrijk.

De Nieuwsuur-boodschap van Rutte maakt één ding duidelijk: de nieuwe bestuurscultuur in de Nederlandse politiek laat voorlopig nog even op zich wachten, want Rutte heeft voornamelijk goede herinneringen aan de oude bestuurscultuur. Dus waarom zou hij deze stijl gaan aanpassen? Hij heeft twee miljoen stemmen gekregen.