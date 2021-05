Waarom een gashaard jouw favoriete gadget in huis wordt

Steeds meer mensen worden zich bewust van de praktische voordelen van gashaarden, en daarom zie je dan ook meer en meer huishoudens die voor deze manier van verwarmen kiezen.

Ben je ook nog altijd op zoek naar een goed verwarmingssysteem dat zowel qua design als rendement op jouw verwachtingen aansluit? Ga dan voor een gashaard! In dit artikel lees je meer over de voordelen van een dergelijke haard, en waarom de kwaliteit van een speciaalzaak zo de moeite waard is!

Alles over gashaarden

Gashaarden zijn een waardevolle vervanging voor traditionele haarden op hout en bieden op veel verschillende vlakken zelfs voordelen. Hieronder kan je daar een overzicht op krijgen:

1. Weinig onderhoud

Een van de grootste voordelen van een open haard op gas, in vergelijking met een gewone open haard, is dat je er veel minder onderhoudswerk aan hebt. Eén keer per jaar de haard schoonmaken en stofvrij maken, volstaat om een goede werking te garanderen. Gemakkelijker kan niet!

2. Een realistische haard in huis

Daarbij kiezen veel mensen voor een gashaard vanwege de vele mogelijkheden op het vlak van stijl en design. Een open haard op gas geeft je interieur meteen een unieke look, of je nu kiest voor een modern, landelijk of industrieel model. Eigenlijk passen de meeste standaard gashaarden in zowat elk interieur!

3. Gebruiksvriendelijk je woning verwarmen

Als je op zoek bent naar een manier om je interieur te verwarmen zonder daarvoor met hout, pellets of ander materiaal te zeulen – dan is een gashaard ideaal. Je hoeft eigenlijk alleen maar de haard op de gasleiding aan te sluiten, en bepaalde modellen kan je zelfs met een afstandsbediening aanzetten!

4. Een hoog rendement

Vind je duurzaam wonen ook belangrijk? Investeer dan in een gashaard! Gashaarden zijn veel duurzame qua verbruik van traditionele open haarden, en kunnen dus bijdragen tot het milieu. Daarbij zorgen ze er ook voor dat je geen brandhout meer moet kopen als brandstof!

5. Een realistisch vuur in huis

Als je houdt van de likkende vlammen en prachtige kleuren van een écht haardvuur, maar er niet het ongemak of de risico’s bij wilt nemen, overweeg dan een gashaard! Zo krijg je in je woning een prachtig, realistisch haardvuur. Meer heb je niet nodig om je huis tijdens de winter extra gezellig te maken voor je gezin én bezoekers!

6. Veiligheid eerst

Ten slotte ben je met een gashaard zeker van een veilige verwarming van je woning. Gewone haarden houden een zeker risico op brand of rook in, en dat is iets wat je zeker wilt vermijden. Bij een gashaard hoef je niet met brandbaar materiaal te werken en daarbij zit de vlam meestal weg achter een glazen bescherming. Een goede oplossing dus als je kinderen hebt!

Kortom, een gashaard betekent zeker en vast een meerwaarde voor jouw interieur op verschillende vlakken. Wil je er echter nog méér uit halen, dan ga je best op zoek naar het model dat het beste bij jouw woning past!

Vertrouw op jouw speciaalzaak bij de zoektocht naar een gashaard

Klaar om je interieur met een gashaard uit te breiden? Goed idee! Zorg er wel voor dat je eerste voldoende informatie hebt over de verschillende modellen, prijzen en advies in verband met onderhoud. Enkel zo weet je precies welke aankoop het beste past bij jouw budget en interieur.

Een speciaalzaak kan je altijd helpen om de zoektocht naar een nieuwe gashaard gemakkelijker te maken. Op basis van jouw persoonlijke wensen, je beschikbare budget en je huidige interieur en voorzieningen vind je zo snel de beste optie. Hoe dan ook geniet je met een kwalitatieve gashaard van een beter wooncomfort!