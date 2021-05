Waarom nog stemmen? Informateur Hamer (PvdA) rolt de rode loper uit voor radicale belangenorganisaties als… Urgenda

Dit is vreemd. Je zou denken dat alleen politieke partijen met de informateur mogen praten, maar in Nederland anno 2021 is dat niet waar. Want ook Urgenda en een rits aan andere linkse hobbyorganisaties mogen ineens langskomen op gesprek. Ongekend!

De Telegraaf-journalist Inge Lengton is verbaasd. Heel verbaasd. En dat is niet zo gek ook. Want het is haar opgevallen dat Urgenda vandaag mag aanschuiven bij de informateur, samen met een “trits aan andere belangenorganisaties.” Bij de afgelopen Kamerverkiezingen kon je bij geen van alleen het hokje rood kleuren, en het zijn stuk voor stuk eigenlijk linkse groepen. “Waarom nog stemmen, vraag je je haast af,” schrijft Lengton dan ook.

Urgenda schuift nu ook bij informateur aan, met trits aan andere belangenorganisaties. Waarom nog stemmen, vraag je je haast af. pic.twitter.com/FB2JYDS0nn — Inge Lengton (@IngeLengton) May 27, 2021

Voor het thema “duurzaamheid,” ja daar wordt over gesproken in deze informatie, mogen langskomen:

Natuur & Milieu Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Natuurmonumenten MVO Nederland Stichting Urgenda Deltares Milieu Centraal Arcadis Nederland B.V.

Dat zijn dus stuk voor stuk organisaties die de hele dag bezig zijn met het propageren van het klimaatevangelie, en die een fundamentele transformatie willen van de manier waarop wij leven (en zaken doen met elkaar). Ze mogen langskomen bij de informateur. Om te keuvelen over hoe het verder moet met het land. Terwijl geen enkele Nederlander een stem op ze heeft uitgebracht.

Het is echt ongelooflijk. Zoals Roelof Bouwman stelt hebben groene bobo’s “niet alleen stemrecht, maar worden ze ook persoonlijk gehoord bij de kabinetsformatie.”

De PvdA-informateur praat vandaag met door de overheid gefinancierde "milieuorganisaties". Want anders dan gewone burgers hebben groene bobo's niet alleen stemrecht, maar worden ze ook persoonlijk gehoord bij de kabinetsformatie.#formatie https://t.co/fzWtx9T9JE — Roelof Bouwman (@RoelofBouwman) May 27, 2021

En zoals Wierd Duk aanvult is dit eigenlijk “niet meer te verkopen.” “Business as usual, de lobbycratie bepaalt het beleid.” Oh, en wat voegt hij daar aan toe, voor de goede verstaander? “Maar er is geen ‘kartel’.”

Dit is toch niet meer te verkopen, joh? Business as usual, de lobbycratie bepaalt het beleid. Maar er is geen 'kartel' 🙄. — Wierd Duk (@wierdduk) May 27, 2021

Juist, Wierd.

De kans dat informateur Hamer (PvdA) iets met deze kritiek doet? Die is nihil. Want in Nederland maakt het kartel de dienst uit. En dat heeft lák aan de mening van de gewone burger. Liever laat het de oren hangen naar wat enkele radicale milieuclubs te melden hebben.