Wat?! Angela Merkel “vereerd” dat ze op ónze Bevrijdingsdag mag spreken: “Dankbaar voor uitnodiging”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt het “een bijzondere eer” dat ze door premier Mark Rutte gevraagd is op Bevrijdingsdag een toespraak te houden voor een Nederlandse publiek. Ze vindt dat echt hartstikke leuk en eervol. Gek. Want dit is ónze Bevrijdingsdag. We zijn vandaag dankbaar voor ónze vrijheid – een vrijheid die de Duitsers ons in 1940-1945 juist wilden áfnemen.

“Bij de bevrijding worden ook het einde van de bezetting en de verschrikkingen in Nederland door nazi-Duitsland herdacht. Als een Duitse bondskanselier deze belangrijke nationale feestdag bijwoont, is dat ook een verantwoordelijkheid, die wij in Duitsland allemaal dragen,” zegt Merkel via haar woordvoerder tegen De Telegraaf.

Naast een toespraak zal Merkel ook met jongeren in gesprek gaan over deze materie. “Wij zijn dankbaar voor de uitnodiging door premier Rutte. Het is bijzonder mooi dat we met jonge mensen over het begrip vrijheid kunnen spreken,” zegt ze.

Eén van de studenten die in gesprek gaat met Merkel is Sofia Dros die een bachelordiploma Duitse taal en cultuur heeft, en nu een master Duitslandstudies volgt. Ongelooflijk genoeg zegt die tegen de zelfverklaarde krant “voor wakker Nederland” dat ze zich afvraagt hoe Merkel het ervaart dat ze de Vrijheidslezing mag houden vandaag. “Want,” en ik citeer, “Duitsland wordt toch gezien als de bezetter.”

Heh? Duitsland wordt gezien als de bezetter? Duitsland wás de bezetter. En de enige reden dat Nederland niet meer bezet is, is niet dat Duitsers zich opeens bedachten en zich realiseerden dat ze heel fout bezig waren, maar dat we bevrijd werden door een brede coalitie van geallieerden. Je zou denken dat een jonge vrouw met een bachelor dat ook begrijpt, maar nee. De relativering gaat zo ver, is zo ver doorgeslagen, dat het voor haar geldt dat de Duitsers “gezien worden” als bezetters.

Natuurlijk is zo’n houding ongetwijfeld precies de reden dat het zo kan zijn dat Merkel – de leider van het land dat deze bezetting uitvoerde – vandaag gaat spreken. Over het thema vrijheid ook nog eens; de vrijheid die de Duitse staat ons juist wilde afpakken, en daar gedurende een periode van vijf jaar ook in slaagde.

Luister, we kunnen het de huidige generatie Duitsers niet kwalijk nemen wat hun ouders en grootouders deden. Moreel zijn ze daar niet verantwoordelijk voor. Maar we hoeven ze ook niet uit te nodigen om vervolgens een speech over vrijheid te houden op de dag dat wij onze nationale vrijheid vieren. Dit is óns feestje, niet dat van onze oosterburen.

Merkel hoort er vandaag dus niet bij te zijn. Niet als toeschouwer, en al helemaal niet als participant. Laat haar maar haar eigen volk toespreken. Dan houden wij hier een 5 mei-rede met iemand die op een bepaalde manier iets te maken heeft met het verkrijgen van onze vrijheid.