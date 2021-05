Wéér financieel geklungel bij overheid: bezuinigen op hogescholen en universiteiten om jaartje extra OV te bekostigen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft gekozen voor een belabberde oplossing om het Nationaal Programma Onderwijs-plan (NPO) kostendekkend te krijgen. Hogescholen, universiteiten en het mbo moeten tot 2027 bezuinigen, zodat studenten een jaartje langer gratis de OV-studentenkaart kunnen gebruiken. Dat meldt ScienceGuide.

Het 8,5 miljard euro kostende NPO-plan, bedoeld om het onderwijs in staat te stellen achterstanden ten gevolge van de coronacrisis in te kunnen lopen, blijkt niet helemaal kostendekkend te zijn. Het ministerie van OCW moest nog ergens een slordige 150 miljoen euro vandaan zien te toveren.

Nou, dat is ze gelukt! Ze gaan het geld gewoon verhalen op de universiteiten, hogescholen en het mbo. Tot 2027 moeten zij flinke bedragen ophoesten en universiteiten gaan het meest betalen (43 miljoen euro). En ‘gelukkig’ kan een volgend kabinet deze dekking “desgewenst heroverwegen”.

In feite komt het erop neer dat D66-minister Van Engelshoven even snel wat heeft zitten schuiven met bedragen waardoor de kern van het onderwijs flink moet bezuinigen. Een daadwerkelijke oplossing laat ze over aan het volgende kabinet.

Dikke kans dus dat het collegegeld gewoon flink wordt opgekrikt de komende jaren, of er worden straks nog veel meer miljarden geleend voor een herstelplan. Bij OCW maakt het ze kennelijk niets uit, die kleden het hele onderwijs zonder moeite gewoon nog wat verder uit als het moet. Misschien hebben ze bij Hugo de Jonge het een en ander geleerd over financieel beleid…