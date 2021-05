Weinig tijd om te beleggen? Beleg dan in deze producten

Veel Nederlanders denken dat beleggen ingewikkeld is, of dat ze zich daar voortdurend mee bezig zouden moeten houden. Dat het tijd kost, kopzorgen geeft, en dat het dus beter is om hun geld gewoon te sparen. Dat is immers lekker makkelijk, en je verdient er ook wat mee… toch?

Nou, neen, niet echt. De rente op spaarboekjes staat op een historisch laag punt, en in veel gevallen kan je er zelfs geld mee verliezen.

Dat is een zeer jammere zaak, want wegens het voortdurende printen van geld door centrale banken en gestage inflatie wordt je geld elk jaar minder en minder waard.

Je verliest in koopkracht, dus als je nu €100.000 op je spaarboekje hebt, zal je daar binnen een aantal jaar minder goederen mee kunnen aankopen dan je vandaag zou kunnen.

Beleggen daarentegen kan je een mooi rendement opleveren waarmee je geld voor jou begint te werken en je steeds meer geld verdient, en als je het goed aanpakt is beleggen een set it and forget it optie. Je hoeft er dus helemaal niet veel tijd aan te spenderen.

Weet je niet waar te beginnen? Geen zorgen, we bespreken een paar beleggingsproducten en opties die je kan gebruiken om je geld te investeren, zelfs als je weinig tijd hebt.

Basisprincipes

Voordat we de opties overlopen, is het noodzakelijk om eerst eens kort uit te leggen wat beleggen precies is en welke zaken je moet weten.

Beleggen komt neer op je geld in een bepaald beleggingsinstrument steken in de hoop daar meer geld mee te verdienen.

Beleggen houdt altijd risico in, dus de kans bestaat dat je je geld verliest. Hou hier zeker rekening mee. Hoe risicovoller een bepaalde belegging is, hoe meer rendement je er doorgaans mee kan halen. Vice versa: hoe veiliger iets is, hoe lager het rendement meestal is.

Succesvol beleggen vergt geen uitgebreide kennis en professionele studie van de beurzen en markten, maar je moet natuurlijk wel een bepaalde basiskennis opdoen, dus hoe meer je jezelf kan onderrichten, hoe beter.

Beleggen op korte termijn is bijna altijd gokken. Je hoopt dat een bepaald beleggingsinstrument in waarde zal stijgen, waarna je het met winst kan verkopen. Dat vergt zeer veel geluk en is bijna altijd een verlieslatende strategie, tenzij je echt weet waarmee je bezig bent en dit op een professionele manier aanpakt. Zelfs dan loop je altijd het risico dat de markt in elkaar stort.

Voor amateurbeleggers die geen tijd hebben daarvoor, is op lange termijn beleggen veruit de beste optie. Dit is ook veel veiliger. Op korte termijn kan je immers sterke pieken en dalen zien in het verloop van de markt, maar als je op lange termijn kijkt (denk aan twintig tot veertig jaar), stijgt bijna alles in waarde. Een bepaald product aankopen en dat gewoon houden is bijna altijd een succesvolle strategie.

Zorg er altijd voor dat je belegt aan de laagst mogelijke kosten. Hierdoor is het niet altijd een goede optie om bij een bank te gaan beleggen, want die rekenen immers beheerskosten en andere kleine percentjes aan. Je kan denken dat dit weinig verschil maakt, maar op dertig jaar kan 1% aan kosten het verschil betekenen tussen je geld maal zeven zien gaan, of maal tien. 30% minder winst, met andere woorden.

Een online broker is veruit de beste optie voor beleggers met weinig tijd. Via je computer je beleggingen maken en af en toe eens bekijken is zeer eenvoudig en vergt geen onderhoud. Het kost je doorgaans ook veel minder. Is er een beste broker voor beginnende belegger? Ja, maar het hangt af van persoon tot persoon, want brokers hebben andere waarden en specificaties, dus doe zeker goed onderzoek voordat je een bepaalde broker kiest.

Welke handelsproducten zijn hiervoor geschikt?

We kunnen hier redelijk kort bij zijn en zeggen dat bijna alle handelsproducten geschikt zijn voor mensen die weinig tijd hebben om te beleggen, mits je gewoon de bovenvermelde strategie van kopen en vasthouden op lange termijn aanhoudt.

Dat gezegd zijnde zijn er natuurlijk enkele uitschieters:

1) Indexfondsen

Een indexfonds is een beleggingsproduct dat het verloop van een bepaalde index volgt. Koop je bijvoorbeeld een indexfonds dat de S&P 500 volgt, dan koop je een deeltje van elk van de 500 beste bedrijven in Amerika. Zoals je wel kan raden is dat een zeer goed idee, want die bedrijven zijn per definitie succesvol en maken op lange termijn bijna altijd winst.

Een indexfonds levert je geld op door middel van dividenden: je ontvangt een deel van de winst van elk van de bedrijven waarin je investeert. Een dergelijk fonds is veruit de beste optie voor beleggers met weinig tijd, want met een eenmalige investering ben je in feite klaar, zeker als je een indexfonds kiest dat de opbrengst van dividenden automatisch terug investeert en meer van dat fonds aankoopt.

Dat is het principe van compound interest, rente op rente. Jouw winst wordt gebruikt om je investering te vergroten, en het jaar erna verdien je dus winst op jouw initiële investering + de winst van het jaar ervoor.

Het is een bedrieglijk traag principe, want het duurt een tijdje (doorgaans meer dan tien jaar) tot je hier echt veel effect van zal zien, maar op een bepaald moment zal je meer geld verdienen met de rente op je rente dan met de rente op je investering zelf.

Zo groeit jouw investering jaar na jaar, en zal je na verloop van tijd een mooi passief inkomen kunnen opstrijken.

2) Edelmetalen

Goud, zilver of platinum zijn edelmetalen die op lange termijn in waarde stijgen. Ze hebben immers intrinsieke waarde, in tegenstelling tot fiatgeld.

Hierin investeren is ook een erg makkelijke optie, want al wat je moet doen is ze aankopen en dan ergens opslaan. Je hoeft er niets anders mee te doen, en hebt er geen enkele kopzorgen aan.

3) Obligaties

Obligaties zijn schuldbewijzen: je leent geld aan een bepaald bedrijf of aan een overheid, en die betalen je dan elk jaar een vaste rente hierop. Eens de looptijd van de lening is afgelopen, krijg je ook je principiële investering terug.

Ter illustratie: je leent €10.000 aan de Nederlandse overheid en krijgt hier een rendement van 5% op, met een looptijd van 20 jaar. Dat betekent dat je elk jaar €500 op je rekening krijgt, voor een totale winst van €10.000. Op die manier kan je je geld verdubbelen op 20 jaar tijd.

Natuurlijk is dit een droomscenario, want 5% rendement krijg je al lang niet meer van een overheid. Vorig jaar heeft de Nederlandse staat obligaties uitgegeven met een negatief rendement, waarbij mensen dus geld moesten ophoesten om hun geld aan de overheid te mogen lenen!

Geld lenen aan een bedrijf is nog steeds een lucratieve optie, maar je moet er wel meer onderzoek voor doen.

Kortom

Beleggen is een goed idee, want als je niets doet met je geld verliest het elk jaar in koopkracht. Iedereen kan hiermee beginnen en beleggen kost echt weinig tijd. Hou gewoon deze principes in gedachten: