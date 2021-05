Welk polo shirt past het beste bij jou?

Een polo shirt is een onmisbaar basic kledingstuk voor mannen. Met deze top kom je altijd goed voor de dag! Of je nou een sportieve outfit wil samenstellen of gaat voor een business casual look. Omdat iedereen andere voorkeuren heeft, lees je in dit artikel meer over de verschillende soorten polo shirts. Er is een ruim aanbod aan kleuren, stijlen, pasvormen en materialen. Welke polo past het beste bij jou?

Sportieve of nette polo

Het populairste polo shirt is waarschijnlijk de sportieve variant. Hiermee bedoelen we niet een speciale sport polo (die is gemaakt van een sneldrogend materiaal), maar een polo met een sportieve uitstraling. Bijvoorbeeld met een klein streepje langs de mouwen en de kraag. Kijk maar eens naar een Fred Perry polo. De polo’s van dit merk zijn perfect voor een alledaagse outfit. Een andere optie is de nette polo. Deze shirts hebben vaak geen opvallende kleuren en details, hoogstens een klein logo op de borst. Hierdoor is het ook geschikt voor een zakelijke outfit.

Effen of print

Als je op zoek bent naar een goede basic, kun je het beste een effen polo shirt kopen. Deze zijn eenvoudig te combineren met allerlei broeken. Maar als je al een aantal basics in je kledingkast hebt liggen, kun je ook eens uitpakken met een leuke print. Denk aan stippen, strepen of bloemen. Vooral in de zomer is dit een leuke afwisseling.

Slim fit of regular fit

Een polo ziet er pas echt goed uit als het past bij het lichaam. Let daarom ook op de geschikte pasvorm. Op dit moment zijn de slim fit modellen erg populair. Deze polo’s zijn getailleerd en sluiten mooi aan. Het accentueert vooral de borst en armen erg mooi. Ben je niet zo atletisch gebouwd? Dan voel je je misschien meer op je gemak in een polo met regular fit. Dit shirt is niet getailleerd en loopt dus recht naar beneden. De ideale pasvorm om eventueel een buikje te verbloemen, maar ook erg geschikt voor een nonchalante look.

Katoen of stretch

Check altijd even van welk materiaal het polo shirt is gemaakt. Een top van 100% katoen voelt bijvoorbeeld zacht aan en heeft een ademend vermogen. Polo’s met stretch geven het shirt meer rekbaarheid. Het is maar net wat jij comfortabel vindt.

Polo met korte of lange mouwen

Polo’s met korte mouwen komen altijd goed van pas. Toch is het in de herfst en winter misschien handig om een longsleeve polo aan te schaffen. Kijk daarom ook eens naar polo’s met lange mouwen.