Wierd Duk kritisch op kabinetsformatie: ‘De PvdA, met nauwelijks zetels, bereidt het regeerakkoord voor’

Volgens journalist Wierd Duk laat de formatie duidelijk zien dat Nederland een zogeheten lobbycratie is. Naast de gekozen volksvertegenwoordigers zien we een schare belangengroepen aanschuiven bij de formatiegesprekken. Iets wat Duk niet als wenselijk ziet, zeker niet omdat de formatie geleid wordt door een partij met nauwelijks zetels. De PvdA lijkt de touwtjes in handen te hebben.





Bij WNL opiniemakers uitte Duk stevige kritiek op de formatie. Volgens de criticaster is het duidelijk dat Nederland een lobbycratie is. Doordat al die belangengroepen ongegeneerd kunnen aanschuiven wordt nog maar eens bevestigd wie er aan de touwtjes trekken. Er is in feite niks veranderd aan de Haagse politiek, dat meent Duk:

“Wat we zien is oude politiek. Iemand van de PvdA, een partij die nauwelijks zetels heeft, is in feite een regeerakkoord aan het voorbereiden. Daarbij ontvangt ze allerlei lobbyclubs. De laatste lobby die is aangeschoven, krijgt het meeste in de melk te brokkelen. Dat depolitiseren van de politiek is al decennia aan de gang. Het is hartstikke slecht.”

Duk uit hier terecht kritiek op, ook vindt hij dit een grove belediging jegens de Nederlandse kiezer. We hebben namelijk onze mening geuit in de stembus, maar ondertussen sturen de belangengroepen het toekomstige kabinet in een bepaalde richting. Iets wat volgens Duk niet zo zou moeten zijn, de kiezer bepaalt de richting:

“Den Haag had ons burgers voorgehouden dat er niet alleen een andere bestuurscultuur zou komen, maar ook een andere manier van politiek bedrijven. Dan moet je niet beginnen met uitgebreid die lobbyclubs te inviteren om te vragen wat hun belangen zijn. Wij hebben die lobbyclubs niet gekozen.”

Het ‘nieuwe leiderschap’ en een ‘nieuwe bestuurscultuur’ waren gewoon een grote farce van de twee grootste partijen. We zien nu al, met al die linksige lobbyclubjes die zijn aangeschoven, welke kant de wind zal gaan waaien.