Wilders gaat tekeer tegen ‘bekokstovende’ Rutte: ‘We staan hier voor aap, we kunnen net zo goed naar huis gaan’

In het Kamerdebat over nieuwe stappen in de kabinetsformatie heeft PVV-voorman Geert Wilders flink uitgehaald naar zijn VVD-collega Rutte. Wilders ergert zich er flink aan dat de media gisteren al volop schreven dat zo goed als vast staat dat SER-voorzitter Mariëtte Hamer (PvdA) de volgende informateur van dit land wordt.

Wilders vond dat bizar, aangezien de Kamer zich nog helemaal niet uitgelaten heeft over die kwestie. Kennelijk heeft Mark Rutte dat met Sigrid Kaag uitonderhandeld, en moet de rest van het parlement dat maar slikken. Dat kan echt niet, aldus Wilders: “Het is te gek voor woorden dat de uitkomst van dit debat al vaststaat.”

De oppositievoorman wierp de premier enkele ferme teksten voor de voeten, en vindt dat een hele dag discussiëren eigenlijk niks gaat opleveren: “Dan staan we hier toch voor aap. Alles is al bekokstoofd.” Rutte antwoordde dat hij de formatie gewoon volgens de normale regels volgt.

Maar Wilders was niet overtuigd: “We weten gewoon dat er een kabinet-Rutte IV komt, waarin de messentrekkers van de ChristenUnie worden vervangen door de PvdA. Wat een farce. We kunnen net zo goed naar huis gaan.”