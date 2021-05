Wilders (PVV) haalt uit naar “leugenaars” Rutte en Kaag: ‘Ze willen meer immigratie, meer multicul, meer onbetaalbaar klimaatbeleid’

PVV-leider Geert Wilders ziet de kabinetsformatie met lede ogen aan. Voor we het weten krijgen we de linkse verliezers, PvdA en GroenLinks, in het kabinet. Iets waar Wilders absoluut niet op zit te wachten. Het is voor de PVV-voorman onbegrijpelijk dat Nederland een toekomst tegemoet gaat met méér immigratie, “multicul” en onbetaalbare klimaatpolitiek. De verliezers van de verkiezingen gaan de toekomst dicteren.

De PVV-leider is helemaal klaar met “deze twee leugenaars”. Zowel Kaag als Rutte sturen Nederland een richting op waar niemand op zit te wachten. De verkiezingsuitslag was voor heel Nederland duidelijk: links heeft flink verloren. Maar toch krijgen we méér linkse thema’s, afgaande op de stand van zaken bij de formatiegesprekken. GroenLinks en de PvdA worden continu uitgenodigd voor gesprekken met de VVD en D66. Daarnaast zien we ook een schare aan linkse lobbyclubs aanschuiven die proberen de agenda te bepalen. Wilders moet hier uiteraard niks van hebben en uit dit in ferme bewoording:

“Ze willen meer immigratie, meer multicul, meer onbetaalbaar klimaatbeleid, meer EU en ook nog eens PvdA en/of GL erbij. Alsof links de verkiezingen heeft gewonnen.”

Nederlanders moet fors in verzet komen als hun kabinet er komt. pic.twitter.com/g8r5nLYLLf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 29, 2021

Klare taal dus van de PVV’er. Hij raakt een gevoelige snaar tijdens deze toch al zeer logge kabinetsformatie. De verkiezingsuitslag sprak boekdelen, maar toch stevenen we af op een kabinet over links. Iets waar een groot deel van Nederland van gruwelt.

Maar zowel Kaag als Rutte kan het vrij weinig schelen. Naar bestuurlijke vernieuwingen kan Nederland dus fluiten. Het gaat gewoon weer vier jaar linkse klimaat- en migratiekolder worden vanuit het nieuwe kabinet.