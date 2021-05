Wilders walgt van islamisering Nederland: ‘Ik wil geen krijsende moskeeën, straatterreur, homohaat en antisemitisme’

PVV-leider Geert Wilders uit zijn ongenoegen over de islamisering van Nederland op sociale media. Met het oplaaien van het Palestijns-Israëlische conflict waren er flink wat antisemitische leuzen en gedragingen te horen en zien op de Nederlandse straten afgelopen week. Wilders vraagt zich openlijk af of je dit soort kritiek nog wel kan uiten in Nederland.

In de typische PVV-stijl doet Wilders zijn beklag: “Ik wil Nederland terug. Geen krijsende moskeeën, burka’s, hoofddoekjes, mannen met baarden in lange jurken die onze taal niet spreken, geen vrouwenbesnijdenis en onderdrukking, geen eerwraak, geen straatterreur, homohaat en antisemitisme. Mag ik dat nog zeggen in Nederland?”, aldus de PVV-voorman op Twitter.

En hoe zorgwekkend ook de beelden waren van afgelopen weken – waarin de Khaybar-leuzen van stal werden gehaald en het antisemitisme de Europese straten vulde – is Wilders wel weer eens flink aan het overdrijven. Iedereen weet inmiddels dat Wilders een flinke afkeer heeft van de islam, maar doen alsof kritiek hierop geven niet mag is nogal schromelijk overdreven.

Het is logisch dat hij zich zorgen maakt om de rappe stijging van homohaat en de explosie aan antisemitische uitingen in Europa, maar om nu indirect te stellen dat je dit soort dingen niet kan zeggen in ons land is onzinnig. Ook is de eeuwige aversie van Wilders tegen de hoofddoek ook vrij contraproductief.

Getverderrie. Alweer een hoofddoek. In de Tweede Kamer, nu de VN. Ik wil mijn Nederland terug. Stop de islamisering! https://t.co/KMMKjrAtPn — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 23, 2021

Wilders kan gelukkig nog steeds vrij zijn mening ventileren, maar hij moet zo langzamerhand eens kappen met het insinueren dat Nederland een of andere bananenrepubliek is waar de vrijheid van meningsuiting niet bestaat. Wilders kan al jaren vrijuit fulmineren tegen de hoofddoek zonder dat hij door het OM gedwongen wordt daar over te zwijgen, maar hij zou er beter aan doen om zijn pijlen te richten op puur en alleen het islamisme en de groei van het antisemitisme in Europa. Dat zou zijn kritiek zo veel meer constructief én inhoudelijk maken.

Dus stop met het insinueren dat islamkritiek nog steeds taboe is in Nederland. Het is beter als men zijn energie inzet om de radicale uitwassen te blijven bestrijden en benoemen. Met deze slachtofferrol bereik je uiteindelijk als PVV zijnde helemaal niks.