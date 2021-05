Amsterdamse CDA’er Diederik Boomsma woest om roepen van ‘Khaybar’: “Ranzig antisemitisme!”

CDA’er Diederik Boomsma, de leider van zijn partij in Amsterdam, vindt het niet kunnen dat er bij een Palestina-demonstratie in Amsterdam onder meer “Khaybar!” werd geroepen. Het is, zegt hij, “ranzig antisemitisme.” Hoe heeft dit kunnen gebeuren, vraagt hij zich af? En waarom greep de politie niet? Goede vragen, maar misschien dat deze man ook naar zichzelf en naar het immigratiebeleid van zijn eigen partij moet kijken. Want immigratiecritici waarschuwden hier decennia geleden al voor. Toen waren het CDA’ers als Boomsma die zulke mensen wegzetten als ranzige fascisten en racisten.

Bij de anti-Israël en pro-Palestijnen demonstraties in Amsterdam en andere steden ging het er dit weekeinde buitengewoon merkwaardig aan toe. Want waar de demonstranten zeiden op te komen voor de rechten van het Palestijnse volk, scandeerde in ieder geval een deel van die demonstranten vervolgens slogans waaruit blijkt dat ze niets hebben met het recht op bestaan van het Israëlische volk. Niet eens met het recht om te leven.

Want ze riepen onder meer “Khaybar, Khaybar!” Veel Nederlanders weten misschien niet waarom ze dat deden. Welnu, het slaat op een 7e eeuws conflict tussen de vroege moslims aan de ene kant, en een Joodse stam aan de andere. Veel Joodse mannen werden daarbij gedood, en de Joden werden uit het dorp gedeporteerd. Als moslimextremisten “Khaybar, Khaybar” roepen zeggen ze dus feitelijk dat ze dat even willen herhalen. Veel anti-joodser dan dat wordt het niet. Het is, zeg maar, de Arabische versie van “Hamas, Hamas, Joden aan het gas.”

De Amsterdamse CDA-fractieleider Diederik Boomsma is dan ook woest. “Diep triest dat nu ‘khaybar’ door ons Amsterdam klinkt,” schrijft hij op Twitter, “met oproepen voor één kalifaat-staat: wat neerkomt op opheffen staat Israël. Ranzig antisemitisme. Waarom is niet ingegrepen?” Om dat te achterhalen zal hij raadsvragen stellen, die dan beantwoord moeten worden door de wethouders van Amsterdam en burgemeester Halsema. Want uiteindelijk is die immers verantwoordelijk voor het handhaven van de orde bij demonstraties.

Diep triest dat nu "Khaybar" door ons Amsterdam klinkt met oproepen voor één kalifaat-staat; wat neerkomt op opheffen staat Israel. Ranzig antisemitisme. Waarom is niet ingegrepen? Wij zullen hier vragen over stellen. — Diederik Boomsma (@DiederikBoomsma) May 17, 2021

Natuurlijk heeft Boomsma helemaal gelijk. Maar het is wel ronduit onwerkelijk dat hij nu zo hard twittert, terwijl zijn partij er mede verantwoordelijk voor is dat dit soort types rondlopen in Nederland, en zich vrij voelen om dit soort dingen te roepen.

Het CDA heeft decennialang woest gereageerd als iemand – zeker vanaf rechts – daar kritiek op durfde te hebben. En, belangrijker, de partij steunde voortdurend beleid dat erin resulteerde dat er meer, meer, meer mensen uit de Arabische wereld naar Nederland werden gehaald; mensen die heel vaak niets hadden met de Nederlandse cultuur, en die cultureel geïndoctrineerd waren met Israël- en zelfs Jodenhaat.

Dus misschien dat CDA’er Boomsma die krokillentranen maar beter achterwege kan laten. Als hij het echt zo erg vindt dat er Khaybar klinkt in Nederland, had hij de roepers ervan geen plekje moeten geven in onze maatschappij.