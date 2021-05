Wilders woedend op EU-klimaatgekken om torenhoge energienota: ‘Honderdduizenden huishoudens leven in energiearmoede’

Zowel de Nederlandse overheid en de EU zijn de afgelopen jaren flink bezig geweest om de prijs voor energie op te voeren voor alle burgers: de ene na de andere klimaatwet of CO2-emissieregeling is ingevoerd, en de financiële gevolgen hiervan gaan we dit jaar goed voelen. Het gaat een duur jaar worden voor Nederlanders, en het zal de komende tijd alleen maar erger worden. PVV-leider Geert Wilders is furieus op deze doorgeslagen “groene gekte”.

De jarenlange klimaatheisa en -manie van fanatici als PvdA-prominent Frans Timmermans zijn dit jaar – en ook de komende jaren – goed te zien in allerlei stijgende rekeningen. Doordat het een vrij koud jaar is én doordat de prijzen voor CO2-emissie de pan uit rijzen kunnen wij allemaal diep in de buidel gaan testen. De Telegraaf meldt dat een gemiddeld huishouden dit jaar €200 meer mag gaan betalen voor de energierekening.

Volgens PVV-voorman Geert Wilders is het een schande dat energie een luxeproduct is geworden dat voor velen onbetaalbaar is geworden. De politicus stelt dat er nu al “honderdduizenden huishoudens in energiearmoede leven” en de alsmaar stijgende prijzen zullen voor veel mensen rampzalig uitpakken.

Energie is een onbetaalbaar luxeproduct geworden. Nu al leven honderdduizenden huishoudens in energiearmoede!

Kappen met die CO2-prijzen, klimaattaksen en andere groene gekte!https://t.co/KyXeuGnINF via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 25, 2021

Met de dubieuze klimaatplannetjes van onder andere Timmermans wil men in Brussel de vervuilende bedrijven aanpakken, maar zij schuiven simpelweg de rekening door naar de consument. En helaas heeft de consument, in dit geval de Nederlander die het al zwaar heeft door de coronacrisis, geen enorm diepe buidel zoals de energieleveranciers.

Het is dan ook terecht dat Wilders spreekt van een “groene gekte”, want dit soort beleid is alles behalve goed doordacht. Er moet toch ook gewoon een manier zijn om het klimaat te redden, zónder dat de Nederlandse burger kaalgeplukt en berooid achterblijft, nietwaar?