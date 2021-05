Woke BIJ1 organiseert pro-Hamas demonstratie in Groningen: “Solidariteit met Palestina”

Vandaag organiseert de Groningse afdeling van BIJ1 (samen met andere organisaties) een demonstratie op de Grote Markt. BIJ1 wil namelijk duidelijk maken dat de partij het beleid van Israël afkeurt. Daarentegen wil de partij juist steun uitspreken voor “de Palestijnen,” en dus voor Hamas.

Het protest begint vandaag om 16:00 uur. Demonstranten worden opgeroepen Palestijnse vlaggen mee te nemen.

BIJ1 organiseert de demonstratie samen met uitgesproken Woke- en BLM-organisaties als het Nederlands Palestina Komitee, de Internationale Socialisten, het Groningen Feminist Network, Jabalya Groningen, en Decolonize Groningen.

MORGEN, Zondag 23/05 Picket in solidariteit met Palestina 16:00 op de Grote Markt. Breng Palestijnse vlaggen en borden mee! samen met

– Nederlands Palestina Komitee

– Internationale Socialisten

– Groningen Feminist Network

-Jabalya Groningen

-Decolonize Groningen pic.twitter.com/brSq1Ih8So — Groningen BIJ1 (@GroningenBIJ1) May 22, 2021

Hamas is een terroristische organisatie die in het verleden bloederige aanslagen heeft gepleegd op inwoners van Israël. De terroristen richten zich daarbij op civiele én legerdoelen. Soms gaat het om militairen, op andere momenten om burgers. Maar meestal gaat het om burgerdoelwitten. Het doel van Hamas is immers om angst aan te jagen.

Ook heeft Hamas een lange geschiedenis van het vervolgen en doden van de eigen bevolking in Gaza. Tegenstanders en critici van Hamas worden veelvuldig op wrede wijze behandeld; van martelingen in gevangenissen tot executies.