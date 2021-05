Wybren van Haga (FVD) woest omdat testsamenleving van Hugo de Jonge er gewoon komt: “Dit is waanzin”

Tweede Kamerlid Wybren van Haga vindt het ongekend dat de testsamenleving er komt. Dat is op zichzelf al erg genoeg, stelt hij, maar wat het allemaal zo mogelijk nog erger maakt is het feit dat de Tweede Kamer gisteren dertien uur lang over deze materie debatteerde terwijl al lang en breed duidelijk is dat het parlement “gewoon” akkoord gaan met de extreme plannen van Hugo de Jonge (CDA) en Mark Rutte (VVD).

“De waanzin regeert,” stelt FVD’er Van Haga op Twitter. “13 uur debatteren over een testsamenleving terwijl een meerderheid van de partijen al had besloten dat dit zinloze, schadelijke, onnodige en kostbare experiment er gaat komen.” Hij sluit af met de hashtags #stopdelockdown en #fvd.

Wat er gisteren gebeurde in de Kamer was puur voor de bühne. Wij burgers moesten de indruk krijgen dat er iets van dualisme was, en dat de Tweede Kamer hier serieus over debatteerde (en zich “zorgen” maakte over bepaalde aspecten ervan), maar dat was natuurlijk allemaal toneelspel. De regeringspartijen hadden onderling al lang afgesproken dat de voorstellen gesteund zouden worden, en ze wisten daarbij ook nog eens dat er zogenaamde “oppositiepartijen” zouden zijn die het ook zouden steunen.

De situatie is ondertussen zo ernstig dat zelfs het mediakartel moet toegeven dat de plannen helemaal niet garanderen dat de testsamenleving een tijdelijk fenomeen gaat zijn. Als de overheid vindt dat het allemaal langer moet duren, bijvoorbeeld omdat corona toch weer “in opkomst” is – of een zogenaamde “variant” de ronde doet – dan kan het spel langer doorgaan. Daar moet dan weliswaar over gesproken worden met de Kamer, maar aangezien die alleen maar fungeert als stempelmachine is dat bepaald geen reden voor het kabinet om zich druk te maken.

Wybren van Haga noemt de testsamenleving terecht “een experiment,” maar dat “experiment” kon weleens heel snel de orde van de dag worden. En dat komt allemaal doordat de meeste óverige partijen in de Tweede Kamer het gewoon laten gebeuren.