Zelfs RIVM wil helemaal niets te maken hebben met Hugo’s geldverslindende testsamenleving: ‘Dit was politieke keuze’

Het kabinet heeft op dit moment al honderden miljoenen euro’s uitgegeven om op 1 juni definitief te gaan starten met de zogenaamde ‘testsamenleving.’ Om de samenleving weer open te laten gaan wil de overheid een systeem van ‘testen voor toegang’ invoeren. Een project wat enorm prijzig is én allesbehalve wenselijk is volgens tal van experts. Ook het RIVM ontkent betrokkenheid bij dit plan. Was dit weer een idee uit de koker van coronastuntelaar Hugo de Jonge?

Met minister Hugo de Jonge aan het roer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Zorg is er met gigantische geldbedragen over de balk gesmeten. De testsamenleving spant de kroon, maar ook de dubieuze mondkapjesdeal met CDA-programmaschrijver Sywert van Lienden laat zien dat er allesbehalve goed wordt omgesprongen met ons belastinggeld. Uit naam van de virusbestrijding zijn er gewoon miljarden euro’s door de plee gespoeld.

Onderzoeksmedium Follow the Money laat zien dat iedereen die nauw betrokken is bij het kabinet snel zijn handen aftrekt van de toekomstige coronaplannen van het kabinet. Zowel het OMT als RIVM ontkennen nu betrokkenheid bij de opzet van een testsamenleving. Ook snapt men niet wat het plan nu wezenlijk wil doen aan het virus zelf, want het is voornamelijk een peperduur idee waar ziekenhuizen uiteindelijk niet van profiteren.

Het plan zal uiteindelijk 1,1 miljard euro moeten kosten – maar zoals vaker bij overheidsprojecten zal de uiteindelijke prijs wel hoger liggen. Volgens gezondheidseconoom én epidemioloog Eline van den Broek zullen de kosten vele malen hoger ligger dan nu wordt voorspeld. Zij spreekt dan ook over geldverspilling: “Dit is geld over de balk smijten en draagt niet bij aan het voorkomen van IC-opnames.”

Ook het RIVM zegt niks te maken hebben met de opzet van dit megalomane plan. Ze zeggen dat het puur een “politiek, beleidsmatige beslissing” is geweest van het kabinet. En aangezien De Jonges ministerie de laatste maanden wel meer dubieuze dingen heeft gedaan is dat niet heel verrassend.

Nederland is al meer dan een jaar de dupe van het gestuntel van de CDA-minister met de clownschoenen. En zelfs nu de dagelijkse besmettingen naar bijzonder lage aantallen dalen, blijft Hugo de Jonge gewoon wie hij is: een non-valeur, en een kwistige geldverbrasser. Stap op, in ’s hemelsnaam, stap op. En bespaar ons die rampzalige testsamenleving!