Zeven keer op rij: Max Verstappen zet weer de snelste tijd neer in de laatste vrije training

Max Verstappen is er in de laatste vrije training voor de kwalificatie van de Grand Prix van Portugal weer in geslaagd de snelste tijd neer te zetten. Het is nu al de zevende keer op rij dat dit Max lukt. Niet heel verrassend deed hij het op de zachtste band. Zijn eindtijd? 1.18,484.

Het was een goed resultaat voor de Nederlander van Red Bull Racing, die nu hoopt dat hij dit kan herhalen bij de kwalificatie van vandaag.

Lewis Hamilton van Mercedes zette de tweede tijd neer. Hij was twee tienden van een seconde langzamer dan Verstappen. De top drie werd volledig gemaakt door Valtteri Bottas, ook van Mercedes. Sergio Perez, Verstappens teamgenoot bij Red Bull, moest genoegen nemen met een vierde tijd.