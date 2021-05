Ziekenhuizen sluiten steeds meer covidafdelingen: ‘Wachtlijsten reguliere zorg moeten we nu wegwerken’

Ziekenhuizen sluiten steeds vaker de zogeheten ‘covidafdelingen’ – speciale afdelingen voor coronapatiënten. Uit een rondgang blijkt dat 20 van de 51 ziekenhuizen de corona-afdelingen gesloten zijn. De druk neemt vooralsnog niet af, want het wordt nu tijd om de lange wachtlijsten voor de reguliere zorg weg te werken.

Uit de rondgang van de NOS blijkt dat ziekenhuizen steeds vaker de covidafdelingen sluiten vanwege de flinke daling in het aantal opgenomen patiënten. IC-arts Diederik Gommers liet vanochtend al via Instagram weten dat ook zijn afdeling inmiddels “verlaten” is.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Diederik Gommers (@diederikgommers)



Toch betekent dit nieuws niet dat de druk op de zorg de komende tijd minder wordt. Remco van Lunteren, capaciteitsmanager van het UMC Utrecht, laat weten dat het nu tijd wordt om de achterstanden in de reguliere zorg weg te werken:

“De afgelopen acht maanden hebben we natuurlijk relatief weinig reguliere zorg kunnen doen. Dat betekent dat de wachtlijsten zijn opgelopen en dat we achterstanden moeten wegwerken. Dat komt bovenop het reguliere aanbod dat we normaal gesproken al hebben. Dus de volgende uitdaging komt eraan.”