Afdeling politicologie (UvA) krijgt toch geen racistische diversiteitsregistratie

Een grote teleurstelling bij de medewerkers van de afdeling politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA): er komt geen diversiteitsregistratie. Een ruime meerderheid van de medewerkers was weliswaar voor het voorstel om huidskleuren en afkomsten te gaan registreren, maar de initiatiefnemers kwamen ‘helaas’ een paar stemmen te kort. ‘We kunnen nu niet precies meten hoe divers onze afdeling is’, zeggen ze.

Bij de afdeling politicologie kwam het voorstel binnen om gegevens van de staf te registreren via een vrijwillige en anonieme enquête. Met de enquête zou men dan huidskleur, etniciteit, gender, religie en seksuele oriëntatie kunnen registreren, zodat precies valt af te meten hoeveel mensen er van ieder hokje zijn, waar een tekort aan is en waar er teveel van zijn. Dat schrijft Folia.

Maar omdat dit initiatief het niet heeft gehaald zijn de medewerkers nu overgeleverd aan het maken van een ruwe schatting, want ‘het thema diversiteit wordt niet meer genegeerd’, merkt hoofddocent politicologie Darshan Vigneswaran op. Hij zegt dat vooral te zien aan de manier waarop zijn afdeling mensen aanneemt en ‘hoe we denken over promoties en curricula’. Eigenlijk zegt hij hier dus gewoon dat naast competentie ook factoren als huidskleur, etniciteit en seksuele oriëntatie meetellen voor promoties en de lesinhoud.

Het is toch eigenlijk volstrekt absurd dat bijna niemand op die afdeling ziet dat het hier gewoon gaat om racistisch beleid. De ideologische oogkleppen bij die mensen zitten zo muurvast dat zelfs het verwerpen van dit initiatief niet leidt tot een heroverweging van dit sterke staaltje rassendiscriminatie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als blanke kun je beter ergens anders gaan studeren en/of werken dan aan de UvA, want je huidskleur maakt je daar tot een ‘overgerepresenteerde’ bevolkingsgroep. En als minderheid loop je daar het risico niet te worden geselecteerd op basis van je intellectuele vaardigheden, maar op basis van je huidskleur of het feit dat je homo bent. Dat noemt zich dan een universiteit, hè? Volstrekt belachelijk.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!