Amerikaanse journalist vraagt Poetin: ‘Bent u een moordenaar?’ Poetin lacht

In een exclusief interview vroeg de Amerikaanse NBC journalist Keir Simmons aan Vladimir Poetin of hij verantwoordelijk is voor bepaalde moorden op politieke tegenstanders. Of, zoals Simmons het verwoordde: “Mr. Putin, are you a killer?”

Het is een beetje een merkwaardige vraag, maar Poetin was er overduidelijk niet van onder de indruk. Hij had het ongetwijfeld al zien aankomen. Toen hem de vraag direct werd gesteld lachte hij wat schamper.

“Tijdens mijn presidentschap ben ik gewend geraakt aan allerlei soorten aanvallen, uit allerlei verschillende hoeken,” zei Poetin vervolgens. “Dit om verschillende redenen, en op verschillende wijzes qua agressiviteit. Niet verbaast me meer.”

“Wat betreft harde retoriek, ik denk dat dit een expressie is van de Amerikaanse cultuur. Natuurlijk zijn er in Hollywood onderliggende motieven. Macho. Dat kunnen we zien als cinematische kunst. Het is ook deel van de Amerikaanse politieke cultuur, waar het als normaal beschouwd wordt. Niet in Rusland, niet hier, hier vinden we dat niet normaal.”

Simmons zei daarop dat Poetin niet op de vraag zelf gereageerd had. “Ja, dat heb ik wel,” zei de Russische president. Vervolgens noemde Simmons enkele voorbeelden van Russen die de laatste jaren om zeep zijn geholpen, volgens buitenlandse inlichtingendiensten vrijwel zeker op bevel van Poetin.

“U noemt meerdere individuen die inderdaad op verschillende momenten geleden hebben en ten onder zijn gegaan [red.: gestorven], om verschillende redenen, en dóór verschillende individuen.” Vervolgens noemde hij een voorbeeld van een Rus die “helaas” gestorven is, die volgens hem “een heel goed persoon was. Wat betreft de anderen, in sommige gevallen hebben we de moordenaars gevonden. Zij zitten nu in de gevangenis.”