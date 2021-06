Amerikaanse justitie zet allerlei Iraanse propaganda-nieuwszenders op zwart: ‘In beslag genomen!’

Vanaf vandaag moet Iran het doen zonder een aantal van z’n anderstalige nieuwszenders. Als onderdeel van de sancties tegen het land is het verboden om handel te drijven met het ayatollahregime in voormalig Perzië, en daarom hebben de FBI en de Department of Commerce besloten om Iraanse nieuwsmedia van op de sanctielijst geplaatste organisaties die gebruikmaken van de Amerikaanse internetinfrastructuur af te sluiten. Wie naar een website als PressTV, de Engelstalige staatszender van Iran, gaat, ziet alleen nog een melding dat de domeinnaam in beslag genomen is.

De Amerikanen beschuldigen diverse vijandelijke en staatsgezinde entiteiten in Iran, zoals de Revolutionaire Garde, van het runnen van nieuwsorganisaties die weinig meer zijn dan een dekmantel voor propagandaverspreiding.

Sommige websites zijn overigens inmiddels alweer overgestapt naar andere domeinnamen, om onder de Amerikaanse sancties uit te komen.