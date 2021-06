Bah! Kabinet wilde liever de kas van grote bedrijven spekken dan meer banen scheppen

Het kabinet blijkt wederom meer geïnteresseerd te zijn in de bedrijvenlobby dan in het welzijn van de eigen burgers. Ambtelijk advies, waarmee bedrijven en banen konden worden gecreëerd, werd afgewezen. Het kabinet had meer interesse in het verstrekken van miljarden euro’s aan belastingkorting voor grote bedrijven.

Nieuwsuur verkreeg nieuwe informatie via een Wob-verzoek. Daaruit blijkt dat het kabinet totaal geen oog lijkt te hebben voor plannen die de gehele Nederlandse economie enigszins uit het slop zouden kunnen trekken. De grote bedrijven genieten daarbij zeer veel voorrang.

Het kabinet wilde vorig jaar bedrijven een ‘goedmakertje’ geven omdat de lasten voor bedrijven met 5,2 miljard euro zouden groeien. Er was namelijk de vrees dat zij naar het buitenland zouden vertrekken. Uiteindelijk werd er gekozen voor de (inmiddels door de Europese Unie afgeschoten plan) Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), een vier miljard kostende belastingkorting voor bedrijven.

Dit plan kwam rechtstreeks uit de koker van werkgeversorganisatie VNO-NCW en werd door vrijwel iedereen ontraden. Ambtenaren, wetenschappers en de oppositie zagen dat de BIK helemaal niets oplevert voor de economie, en alleen wat betekent voor de persoonlijke bankrekeningen van CEO’s. Maar het mocht allemaal niet baten. Het kabinet wist het nou eenmaal beter en de bedrijven moesten nog verder in de financiële watten gelegd worden, want de afschaffing van de dividendbelasting ging ook al niet door.

De Europese Unie schoot het plan af (want staatssteun) en de bedrijvenbonus werd met terugwerkende kracht ingetrokken. Het resultaat? Ondernemers kunnen de boel terugbetalen en het kabinet heeft ineens besloten om toch maar het advies van de eigen ambtenaren op te volgen, waardoor de hele economie kan profiteren. Erg triest dat daar bijna het gehele maatschappelijke middenveld en de EU voor nodig zijn, en dat Mark Rutte en zijn gevolg kennelijk niet in staat zijn om zelf beslissingen in het landsbelang te nemen. Maar ja, dan heb je ook wat: multinationals die er lustig op los graaien in de staatskas!