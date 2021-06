Bemoeizuchtige overheid gaat stuntprijzen bier en wijn verbieden: ‘Drink met mate’

Vanaf 1 juli aanstaande gaat de nieuwe Alcoholwet gelden, vanaf die dag mogen supermarkten en andere winkels niet meer extreem stunten met prijzen voor bier of wijn. De overheid wil namelijk dat mensen ‘met mate gaan drinken’. De alsmaar groter wordende bemoeizucht van de overheid zorgt voor steeds meer betuttelende wetten en regels.

De paternalistische houding van onze overheid lijkt met de maand groter te worden. De afgelopen jaren werden rokers in Nederland al tot paria verklaard en nu lijkt de overheid ook de (stevige) drinker aan te willen pakken. Vanaf 1 juli is het niet meer toegestaan om extreem te stunten met prijzen voor wijn en bier. Dus Nederlanders die nog net even wat bierkratten willen inslaan voor een feestje – of een eventuele spannende halve finale wedstrijd van het EK-voetbal – zullen in het vervolg duur uit zijn.

Op NU.nl valt te lezen dat de nieuwe Alcoholwet met name is bedoeld om er voor te zorgen dat jongeren onder de achttien niet meer drinken én dat volwassenen met mate gaan drinken. Nu weet zo ongeveer iedereen in Nederland wel dat alcohol – en hetzelfde geldt voor roken – nu niet bepaald gezondheid bevorderlijk is. Maar uiteindelijk is en blijft het de keuze van een persoon zélf. Om nu keer op keer met allerlei paternalistische campagnes en wetten te komen om alles wat ongezond is in de ban te doen of te ontmoedigen is ook zo extreem overdreven.

Als dit soort trends zich doorzetten mogen we over een decennium alleen nog maar droog brood en water nuttigen. Beter kan de overheid gewoon goed blijven investeren in goede bewustwordingscampagnes voor jongeren die wél aanslaan, in plaats van heel Nederland te duperen met allerlei maatregelen die alle genotsartikelen verbieden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven.