Bosma (PVV) hekelt “linkse inteelt” kunstwereld: ‘Ze roepen op tot vernietiging van Joodse staat’

PVV-prominent Martin Bosma is niet te spreken over de anti-Joodse leuzen die vrijelijk hangen op de gevel van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Volgens de PVV-politicus is dit het zoveelste bewijs dat de kunstwereld gedomineerd wordt door “linkse inteelt.” Het is te treurig voor woorden dat het pleiten voor het vernietigen van de Joodse staat ‘normaal’ geworden is in Nederland, stelt hij volkomen terecht.



Op de gevel van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Den Haag hangt een antizionistische – maar in feite gewoon een anti-Joodse uitspraak – banier met de tekst “From the river to the sea. Palestine will be free.” steunen de linksige kunstenaars in spe het ontmantelen van Israël en de oprichting van Palestina. Dat de term veelal gebezigd wordt door antisemieten ontgaat de Rijksacademie of het kan ze kennelijk weinig schelen.

Om de hoek van de Hollandsche Schouwburg hangt deze oproep tot vernietiging van de Joodse staat en daarmee van haar 6 miljoen Joodse inwoners. Op de gevel van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Leg me nog één keer uit dat de kunstwereld geen linkse inteelt is. pic.twitter.com/xvR1kLqb1d — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) May 31, 2021

Bosma spreekt hier terecht schande over, naast dat de leus niks meer is dan onverhuld antisemitisme is het gebouw ook nog eens van een Rijksacademie. Dus met Nederlands subsidiegeld mogen linkse kunstenaars hun anti-Joodse meningen ventileren, iets wat natuurlijk onwenselijk is.

Voor de PVV’er is dit het zoveelste bewijs dat de kunstwereld één grote “linkse inteelt” kliek is. En helaas heeft de politicus hier gelijk in; dit soort ‘vrijzinnige’ types bezigen zich opvallend vaak met dit soort retoriek. Ditmaal mogen ze zelfs een studiegebouw gebruiken voor hun sneue politieke mening.

Hoeveel meer bewijs hebben we nodig voor de stelling dat linkse politieke correctheid als een verstikkende deken op de Nederlandse academia ligt?

