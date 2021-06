Bosma (PVV) laat paniekzaaier Halsema toontje lager zingen om “extreemrechtse dreiging”: ‘Zijn maar twee mensen!’

De Amsterdamse GroenLinks-burgemeester Femke Halsema trekt aan de bel want ze maakt zich namelijk zorgen over de toenemende dreiging van extreemrechts in haar stad. Ze ziet een grote stijging van de dreiging door de normalisering van dit gedachtegoed. PVV-Kamerlid Martin Bosma vindt de paniekerig boodschap van Halsema zeer overdreven; het gaat namelijk om twee extreemrechtse figuren die de gemeente in de gaten houdt.

In een voortgangsbrief over radicalisering, in handen van het Parool, maakt burgemeester Halsema duidelijk dat zij zich zorgen maakt over de radicalisering van sommige Amsterdammers. De gemeente houdt namelijk op dit moment 46 personen in de gaten – vorig jaar nog 54. De GroenLinks-bestuurder zegt dat dit leidt tot een normalisering van extreemrechts door de politiek.

Maar nu komt de aap uit de mouw, aldus PVV’er Martin Bosma. Want van de 46 personen die gemeente in de gaten houdt vanwege een radicaliseringsrisico gaat het in 90% van de gevallen om mensen met jihadistische sympathieën. Het aantal geradicaliseerde extreemrechtse gekkies stijgt tot twee. Inderdaad, tot twee (2!).

Het is dus niet heel gek dat Bosma de paniekerige boodschap van Halsema hekelt. Nog altijd lopen er tal van jihadistische haatgekken rond in de stad, maar de focus lijkt compleet gelegd te worden op twee extreemrechtse sneuneuzen.

Femke in paniek: “Alarm! Extreemrechtse dreiging! Te wapen!” Waarheid: het gaat over TWEE mensen. https://t.co/z9nh1H0n2f pic.twitter.com/VSwRWanNrh — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) June 24, 2021

De paniekzaaierij over de zogenaamde aanstaande fascistische geweldsgolf slaat dus helemaal nergens op. Halsema roept met veel bombarie dat haar stad in de ban is van extreemrechtse dreiging, maar ondertussen gaat het ‘maar’ – in feite is ieder geradicaliseerd persoon er één te veel – om twee. Daartegenover staat nog steeds een jihadistisch haatcolonne waarvan de hoofdstad, en ons land, al jarenlang mee worstelt.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

In plaats van dat Halsema moord en brand schreeuwt over de toenemende dreiging van extreemrechtse kneuzen in haar stad kan ze beter eens de jihadistische radicalen effectief aanpakken. Al sinds de gewelddadige dood van Van Gogh in 2004 zit de stad in de knel met dit soort radicale gekken, maar tot op heden hebben ze het nog weinig succesvol kunnen aanpakken. Maar nee, Halsema focust lievert op een non-existent probleem. Terecht dat Bosma deze kromme beeldvorming aan de schandpaal nagelt.