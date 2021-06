‘Brekend’ nieuws! “Honderden mensen” overleden door afbraak zorg én verkeerde keuzes in ziekenhuizen

Het afgelopen jaar zijn er nodeloos duizenden mensen overleden omdat er geen plek was op de intensive care. De ic’s lagen namelijk vol met coronapatiënten, aldus de media. Alleen is dat natuurlijk niet de ware oorzaak. Nee, waar het écht om gaat is dat de zorg de afgelopen kabinetten Rutte totaal is afgebroken én dat ziekenhuizen zelf gewoon verkeerde keuzes maakten.

In het afgelopen jaar lagen de ic’s steeds weer vol met coronapatiënten. Het kabinet schaalde wel een beetje op, op een gegeven moment, maar deed dat tijdelijk… en niet op voldoende wijze om de ic’s echt te ontlasten. Eind vorig jaar zei ic-voorzitter Diederik Gommers nog heel blij op tv dat hij niet wilde dat er al te zeer opgeschaald werd omdat ic-personeel zich anders maar zou vervelen. “Er is niets ergers dan dat,” beweerde Gommers.



Nou, ik weet iets dat wél erger is dan verveeld personeel: mensen die nodeloos sterven. Want, bericht het Parool nu, heel veel mensen zijn het afgelopen jaar omgekomen omdat er geen plek voor ze was. “Zo stierven zeker vierhonderd mensen meer na ongevallen, doordat zij niet konden worden opgenomen op de intensive care,” aldus de krant.

Andere cijfers die ronduit schokkend zijn: er overleden “veel meer nierpatiënten.” Veel meer? Ja, veel meer. 1270 dialysepatiënten moesten eraan geloven vorig jaar, wat 15% meer is dan de jaren ervoor. Dan heb je het dus over 150 tot 200 mensen. Marc ten Dam van Nefrovisie zegt nu dat het toch eigenlijk niet zo heel handig was om transplantaties stop te zetten in de eerste coronagolf. “Achteraf gezien hadden we de transplantaties met levende donoren het beste door kunnen laten gaan.”

Ook werden er tweeduizend kankeroperaties minder uitgevoerd, wat een verschil is van 11 procent met voorgaande jaren, en waardoor oncologen nu “opeens” veel meer mensen zien “met verder gevorderde uitzaaiingen.”

Traumachirurg en afdelingshoofd van UMC Utrecht Loek Leenen kijkt gewoon naar de cijfers. Van de mensen die in 2018 en 2019 na een ongeluk of val op de trauma-afdeling kwamen overleed 2,4%. Dat is zeg maar een vaststaand cijfer. Maar vorig jaar was dat opeens gestegen naar 2,9 procent. “Op basis daarvan concluderen wij dat de enorme ic-beddenschaarste en de daarop gemaakte keuzes hebben geleid tot patiëntselectie met nadelige gevolgen. Het is een boude conclusie, maar dit betekent dat in covidtijd dus vierhonderd patiënten meer zijn overleden.”

Natuurlijk kunnen we boos worden op ziekenhuispersoneel dat niet altijd op goede wijze is omgegaan met patiënten. Er is “heel eenzijdig naar beddenschaarste gekeken. Inmiddels is iedereen wakker geworden: er is nog meer dan corona alleen!”

Joh. Het is niet alsof wij critici dat al vanaf het begin van de crisis zeiden, hè?

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kwalijke rol van de ministersploeg van Mark Rutte. Want tijdens de verschillende kabinetten-Rutte is de zorg totaal ontmanteld. In 2017 berichtte de NOS bijvoorbeeld al dat “de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de huisartsen en de wijkverpleging opnieuw te maken [krijgen] met een uitgavenplafond. Dat moet elk jaar 1,9 miljard euro opleveren. Het CPB, dat de plannen doorrekende, constateert dat lagere zorguitgaven leiden tot ‘minder zorg of zorg van slechtere kwaliteit’.”

Het kabinet was dus gewaarschuwd maar had daar lák aan. Alles onder het motto “de kosten stroomlijnen.” Want dat is het énige wat Mark Rutte kan. Bij Unilever deed hij dat al als HR-directeur (of zoiets). En altijd met een vriendelijke glimlach op het gezicht, natuurlijk.

Het is een grove schande wat er in ziekenhuizen gebeurd is het afgelopen jaar – en ook daarvoor al, in de politiek. Als we het alleen al over 400 mensen betrokken bij ongevallen en bij over 150 nierpatiënten hebben die extra zijn overleden, dan heb je het dus over 550 in totaal. En dan heb je het nog niet gehad over het aantal kankerpatiënten dat overleed of zal overlijden doordat er geen behandeling werd gegeven, en alle andere soorten patiënten.

Waar ik vandaan kom hebben we een woord voor dit jarenlange bezuinigingsbeleid op de zorg, dat afgelopen jaar tot honderden extra doden heeft geleid. Een hard woord, maar wel een terecht woord: misdadig.